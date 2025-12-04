خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر انگیزشی پرسپولیس پیش از دربی ۱۰۶

پوستر انگیزشی پرسپولیس پیش از دربی ۱۰۶
کد خبر : 1722948
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس با انتشار طرحی ویژه و پیام All for Reds هواداران را به اتحاد و حمایت حداکثری در آستانه دربی دعوت کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس ساعاتی مانده به دربی ۱۰۶ با انتشار تصویری از حلقه اتحاد بازیکنان و چهره متمرکز سرمربی، پیامی انگیزشی برای هواداران فرستاد.

این باشگاه با شعار همه برای سرخ‌ها بر اهمیت همدلی، حمایت و انرژی هواداران در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل تأکید کرده است. فضای تیمی سرخ‌ها نشان می‌دهد پرسپولیس با تمرکز کامل و روحیه‌ای متحد آماده ورود به میدان بزرگ پایتخت است.

پوستر انگیزشی پرسپولیس پیش از دربی ۱۰۶
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی