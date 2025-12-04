پوستر انگیزشی پرسپولیس پیش از دربی ۱۰۶

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس ساعاتی مانده به دربی ۱۰۶ با انتشار تصویری از حلقه اتحاد بازیکنان و چهره متمرکز سرمربی، پیامی انگیزشی برای هواداران فرستاد.

این باشگاه با شعار همه برای سرخ‌ها بر اهمیت همدلی، حمایت و انرژی هواداران در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل تأکید کرده است. فضای تیمی سرخ‌ها نشان می‌دهد پرسپولیس با تمرکز کامل و روحیه‌ای متحد آماده ورود به میدان بزرگ پایتخت است.

