پوستر انگیزشی پرسپولیس پیش از دربی ۱۰۶
باشگاه پرسپولیس با انتشار طرحی ویژه و پیام All for Reds هواداران را به اتحاد و حمایت حداکثری در آستانه دربی دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس ساعاتی مانده به دربی ۱۰۶ با انتشار تصویری از حلقه اتحاد بازیکنان و چهره متمرکز سرمربی، پیامی انگیزشی برای هواداران فرستاد.
این باشگاه با شعار همه برای سرخها بر اهمیت همدلی، حمایت و انرژی هواداران در یکی از مهمترین بازیهای فصل تأکید کرده است. فضای تیمی سرخها نشان میدهد پرسپولیس با تمرکز کامل و روحیهای متحد آماده ورود به میدان بزرگ پایتخت است.