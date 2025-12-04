به گزارش ایلنا، فلوریان ویرتز در شبی که می‌توانست سرانجام نقطه عطف دوران حضورش در لیورپول باشد، بار دیگر گرفتار طنز تلخ سرنوشت شد. مسابقه برابر ساندرلند با فشار روانی سنگینی برای او آغاز شد؛ هفته‌ها انتقاد،‌ تردید و مقایسه دائم با ستاره‌های گذشته لیورپول، این هافبک جوان آلمانی را زیر ذره‌بین قرار داده بود. همه منتظر بودند ببیند آیا سرمایه ۱۲۰ میلیون پوندی باشگاه بالاخره جرقه‌ای از همان نبوغی را نشان می‌دهد که در لورکوزن دیده شده بود یا نه.

دقیقه ۸۱ اما لحظه‌ای رسید که انگار همه‌چیز می‌توانست تغییر کند. اشتباه الدرت توپ را در موقعیتی ایده‌آل در اختیار لیورپول قرار داد و پاس زیرکانه‌ی کورتیس جونز درست در مسیر شماره هفت جدید تیم نشست.

ویرتز با همان لطافت تکنیکی همیشگی‌اش از دو تکل عبور کرد، تعادلش را حفظ کرد و ضربه‌ای زد که در قوس و ارتفاع، یک شاهکار تمام‌عیار بود؛ ضربه‌ای که از بالای دست دروازه‌بان گذشت و در تور نشست. آنفیلد فوران کرد. هواداران فریاد زدند؛ نام او روی اسکوربورد نقش بست و حتی پخش زنده تلویزیونی هم او را زننده گل معرفی کرد. همه مطمئن بودند این همان لحظه‌ای است که یک ستاره بزرگ در آنفیلد متولد می‌شود.

اما شادی، تنها چند ثانیه دوام داشت. اعلام رسمی لیگ برتر رسید: توپ پیش از عبور از خط آخرین‌بار به پای موکیله برخورد کرده و گل «به خودی» محسوب می‌شود. ناگهان همه‌چیز فرو ریخت؛ انگار صحنه‌ای از فیلمی بود که پایانش باید تلخ باشد. ویرتز که تازه لبخند بر لب داشت، یک‌باره به همان مسیری برگشت که هفته‌هاست در آن قدم می‌زند—مسیر دشوار، پر از فشار و عاری از نتیجه‌گیری ملموس.

ستاره‌ای که قرار بود ریتم حملات لیورپول را بسازد، هنوز در لیگ برتر به گل نرسیده و هر لحظه بیشتر زیر سایه انتظارات بزرگ قرار می‌گیرد. اینجا فوتبال انگلیس است؛ فرصتی کوتاه، قضاوتی سریع و رحمتی اندک. همان‌طور که دیتمار هامان پیش‌تر گفته بود: «ویرتز هنوز با شدت لیگ برتر کنار نیامده.» و حالا، این گلِ ربوده‌شده تنها یک نشانه دیگر است که ثابت می‌کند مسیر او در آنفیلد برخلاف تصور اولیه، ساده و هموار نخواهد بود.

با این حال، کیفیت فنی ویرتز انکارناپذیر است. گل—هرچند از او گرفته شد—تصویری روشن از توانایی‌های او را به نمایش گذاشت: هوش، ظرافت، آرامش و خلاقیتی که می‌تواند بازی را عوض کند. شاید همین نشانه‌ها باشد که برای هواداران امیدوارکننده است؛ اینکه پیش از رسیدن پیروزی‌های بزرگ، گاهی لازم است فوتبال درس‌های تلخ‌تری بدهد.

