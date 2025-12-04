به گزارش ایلنا، این دیدار حساس که در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار می‌شود، عصر جمعه در شرایطی انجام خواهد شد که نتایج اخیر دو تیم در جدول، بر حساسیت آن افزوده است.

پیمان یوسفی به‌عنوان گزارشگر این بازی مهم انتخاب شده است، در حالیکه پیش از این اعلام شده بود محمدرضا احمدی مسئولیت گزارش این مسابقه را بر عهده خواهد داشت.

این دربی قرار است فردا، جمعه ۱۴ آذر، از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک آغاز شود و انتظار می‌رود با توجه به شرایط رقابتی دو تیم، شاهد یک مسابقه مهیج و پرهیجان باشیم.

انتهای پیام/