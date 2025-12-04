دو ستاره مصدوم پرسپولیس به دربی رسیدند

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی خود را در شرایطی برگزار کرد که تیوی بیفوما و مارکو باکیچ در دقایقی از این تمرین شرکت کردند. این حضور خبر مثبتی برای هواداران به همراه دارد.

در همین راستا، اوسمار تصمیم گرفته که این دو بازیکن را همراه با اعضای تیم به اراک ببرد تا در صورت امکان، در دقایق پایانی بازی مقابل استقلال به میدان بروند و نقش‌آفرینی کنند.

با این حال، لازم به ذکر است که باکیچ شرایط حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس را ندارد، اما بیفوما ممکن است برای این بازی آماده شود و در پست وینگر به میدان برود. این خبر می‌تواند امیدواری‌های جدیدی را در دل هواداران پرسپولیس ایجاد کند.

