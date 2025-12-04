خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب خیبر و شمس‌آذر برای تقابل حساس هفته

ترکیب دو تیم خیبر و شمس‌آذر مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  ترکیب دو تیم خیبر و شمس‌آذر برای دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر اعلام شد. خیبر با ترکیبی متشکل از بازیکنان باتجربه و جوان وارد مسابقه می‌شود و شمس‌آذر نیز با چیدمانی هجومی پا به میدان خواهد گذاشت.

ترکیب خیبر برابر شمس‌آذر:
محمدرضا دیناروند، محمد آقاجان‌پور، عرفان معصومی، طاها طباطبایی، علی شجاعی، مسعود محبی، صادق آل‌بوصبیح، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، حمیدرضا ضرونی و علی خانزادی.

ترکیب شمس‌آذر برابر خیبر:
علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، علیرضا دغاغله، صائب محبی، حامد بحریایی، داریوش شجاعیان، مهدی ممی‌زاده، رضا محمدی فزونی، هومن ربیع‌زاده، میلاد سورگی و فرزین معامله‌گری.

