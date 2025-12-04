به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر، ذوب‌آهن میهمان چادرملو اردکان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود و شاگردان قاسم حدادی‌فر امیدوارند شکست چند روز پیش خود در جام حذفی برابر همین حریف را جبران کنند.

حدادی‌فر برای این مسابقه تنها یک تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است؛ جایی که پویا مختاری از جمع نفرات آغازکننده خارج شده و شاهین طاهرخانی جای او را در ترکیب گرفته است.

ذوب‌آهن که هفته گذشته برابر خیبر به تساوی یک بر یک دست یافت، امروز در دیداری خارج از خانه کار سختی مقابل شاگردان محمدسعید اخباری خواهد داشت؛ تیمی که برای ماندن در جمع مدعیان به سه امتیاز نیاز دارد.

ترکیب ذوب‌آهن برابر چادرملو:

پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، شاهین طاهرخانی، جلال‌الدین علی‌محمدی، آرش مرتضوی، امید لطیفی و محمدجواد محمدی.

