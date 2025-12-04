خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک تغییر در ترکیب ذوب‌آهن برای بازی برابر چادرملو

یک تغییر در ترکیب ذوب‌آهن برای بازی برابر چادرملو
کد خبر : 1722917
لینک کوتاه کپی شد.

ذوب‌آهن در دیداری حساس از هفته دوازدهم لیگ برتر با یک تغییر در ترکیب اصلی به مصاف چادرملو می‌رود.

به گزارش ایلنا،  در یکی از دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر، ذوب‌آهن میهمان چادرملو اردکان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود و شاگردان قاسم حدادی‌فر امیدوارند شکست چند روز پیش خود در جام حذفی برابر همین حریف را جبران کنند.

حدادی‌فر برای این مسابقه تنها یک تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است؛ جایی که پویا مختاری از جمع نفرات آغازکننده خارج شده و شاهین طاهرخانی جای او را در ترکیب گرفته است.

ذوب‌آهن که هفته گذشته برابر خیبر به تساوی یک بر یک دست یافت، امروز در دیداری خارج از خانه کار سختی مقابل شاگردان محمدسعید اخباری خواهد داشت؛ تیمی که برای ماندن در جمع مدعیان به سه امتیاز نیاز دارد.

ترکیب ذوب‌آهن برابر چادرملو:
پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، شاهین طاهرخانی، جلال‌الدین علی‌محمدی، آرش مرتضوی، امید لطیفی و محمدجواد محمدی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی