به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان امروز در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر کشور میزبان ذوب‌آهن خواهد بود. شاگردان محمدسعید اخباری با هدف کسب سه امتیاز و بازگشت دوباره به صدر جدول وارد این مسابقه می‌شوند.

کادرفنی چادرملو نسبت به دیدار قبلی برابر تراکتور چهار تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. علی طاهران، کاپیتان تیم، و سعید محمدی‌فرد، کاپیتان دوم، به دلیل محرومیت در این مسابقه غایب هستند. پس از آن نیز ماریو اوتازو و رضا محمودآبادی از ترکیب خارج شده‌اند.

در مقابل، ویکتور متئوس پس از مدت‌ها دوباره به ترکیب اصلی بازگشته و رضا دهقان نیز پس از پشت سر گذاشتن دوره نقاهت از ابتدا بازی خواهد کرد. علی خدادادی و سجاد مشهدی نیز از دیگر بازیکنان جدید در ترکیب امروز چادرملو هستند.

ترکیب چادرملو اردکان برای دیدار برابر ذوب‌آهن:

ادسون ماردن، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، محمدحسین خسروی، سگوندو آرلن رودریگز، رضا دهقان، سجاد مشهدی، رضا میرزایی، هادی حبیبی‌نژاد، علی خدادادی و رنی بوبوی سیمیسترا.

انتهای پیام/