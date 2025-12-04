چهار تغییر در ترکیب چادرملو برای جدال حساس با ذوبآهن
چادرملو اردکان در دیداری خانگی از هفته دوازدهم لیگ برتر با چهار تغییر در ترکیب اولیه به مصاف ذوبآهن میرود؛ تیمی که برای بازگشت به صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان امروز در چارچوب هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر کشور میزبان ذوبآهن خواهد بود. شاگردان محمدسعید اخباری با هدف کسب سه امتیاز و بازگشت دوباره به صدر جدول وارد این مسابقه میشوند.
کادرفنی چادرملو نسبت به دیدار قبلی برابر تراکتور چهار تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. علی طاهران، کاپیتان تیم، و سعید محمدیفرد، کاپیتان دوم، به دلیل محرومیت در این مسابقه غایب هستند. پس از آن نیز ماریو اوتازو و رضا محمودآبادی از ترکیب خارج شدهاند.
در مقابل، ویکتور متئوس پس از مدتها دوباره به ترکیب اصلی بازگشته و رضا دهقان نیز پس از پشت سر گذاشتن دوره نقاهت از ابتدا بازی خواهد کرد. علی خدادادی و سجاد مشهدی نیز از دیگر بازیکنان جدید در ترکیب امروز چادرملو هستند.
ترکیب چادرملو اردکان برای دیدار برابر ذوبآهن:
ادسون ماردن، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، محمدحسین خسروی، سگوندو آرلن رودریگز، رضا دهقان، سجاد مشهدی، رضا میرزایی، هادی حبیبینژاد، علی خدادادی و رنی بوبوی سیمیسترا.