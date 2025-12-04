خبرگزاری کار ایران
کونته: پنالتی‌ها پایان‌ناپذیر بود، اما تیم شایسته برد بود

سرمربی ناپولی پس از پیروزی سخت تیمش مقابل کالیاری در کوپا ایتالیا گفت: تیمم با وجود کمبود بازیکن، واکنش درستی نشان داد و سزاوار صعود بود.

به گزارش ایلنا، ناپولی برای شکستن طلسم ناکامی‌های اخیر خود در کوپا ایتالیا بیش از حد انتظار به دردسر افتاد. این تیم که در سال‌های گذشته بارها در مرحله یک‌هشتم نهایی حذف شده بود، این بار نیز مقابل کالیاری ابتدا پیش افتاد اما در ادامه بازی کار برایش پیچیده شد.

گل نخست مسابقه با ضربه سر لورنزو لوکا به ثمر رسید، اما برخورد اتفاقی توپ به اسکات مک‌تامینی باعث شد سباستیانو اسپوزیتو با یک فرار عمقی، گل تساوی را برای کالیاری بزند. طبق قوانین کوپا ایتالیا، در این مرحله وقت اضافه وجود ندارد و بازی پس از تساوی یک بر یک مستقیماً به ضربات پنالتی کشیده شد؛ ضرباتی که طولانی و نفس‌گیر شد اما در نهایت ناپولی موفق به کسب پیروزی و صعود شد.

آنتونیو کونته در نشست خبری پس از بازی گفت: پنالتی‌های بازی پایان‌ناپذیر بود. فصل گذشته هم برای صعود مقابل مودنا به ضربات پنالتی کشیده شده بودیم، اما این بار سخت‌تر بود چون همه بازیکنان ضربات بسیار خوبی زدند و کار دروازه‌بان‌ها دشوارتر شد. در نهایت تیمی صعود کرد که استحقاقش را داشت.

او درباره گل خورده تیمش گفت: متأسفانه گلی که دریافت کردیم حاصل بدشانسی مک‌تامینی بود، اما از واکنش تیم راضی هستم. بازیکنان زیادی در اختیار نداریم و باید با داشته‌هایمان بهترین عملکرد را ارائه کنیم.

کونته در این بازی برخلاف هفته‌های گذشته، ترکیب تیم را چرخشی کرد و به چند بازیکن کمتر استفاده شده میدان داد؛ تصمیمی که تنها چند روز مانده به دیدار حساس مقابل یوونتوس اتخاذ شد. او توضیح داد: گاهی مجبور می‌شوید چنین تصمیم‌هایی بگیرید. مقابل لاتزیو هم همین کار را کردیم. لازم بود بعضی بازیکنان را از ابتدا ببینیم. هر سه روز بازی داریم و یک گروه ثابت نمی‌تواند همیشه به میدان برود.

سرمربی ناپولی عملکرد بازیکنانش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه بازیکنان حس مسئولیت‌پذیری بالایی دارند و کارشان را درست انجام می‌دهند. از پاسخی که دادند راضی‌ام.

کونته درباره لورنزو لوکا، زننده گل نخست ناپولی که در هفته‌های اخیر عملکرد پرنوسانی داشته، گفت: عملکرد او مثل سایر بازیکنان بود. باید همچنان تلاش کند تا پیشرفت کند و به یک گزینه مناسب برای تیم تبدیل شود.

ناپولی اکنون باید در مرحله یک‌چهارم نهایی کوپا ایتالیا برابر برنده بازی کومو و فیورنتینا قرار گیرد.

