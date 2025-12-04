کمپانی: پنالتی روی کین نبود و شایسته برد بودیم

به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی آلمان در زمین یونیون برلین با نتیجه سه بر دو پیروز شد و با این برد به جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها راه یافت. تیم وینسنت کمپانی با وجود فشار حریف در نیمه دوم توانست برتری خود را حفظ کند و شانسش برای کسب عنوان قهرمانی در این فصل همچنان پابرجا باشد.

کمپانی پس از پایان مسابقه درباره عملکرد تیمش گفت: فکر می‌کنم در نیمه اول بسیاری از کارها را به درستی انجام دادیم. نیمه دوم یک نبرد تمام‌عیار بود؛ هم برای ما و هم برای آنها. روی ضربات ایستگاهی خوب دفاع کردیم و روی پنالتی بدشانس بودیم.

سرمربی بایرن درباره صحنه پنالتی اعلام کرد: از نظر من آن پنالتی روی هری کین نبود. دست او و دست بازیکن حریف در یک وضعیت بودند. وقتی با شتاب به سمت توپ می‌روید، چنین برخوردهایی طبیعی است و نباید پنالتی اعلام شود. خودم به‌عنوان مدافع چنین صحنه‌هایی را تجربه کرده‌ام و می‌دانم.

او در پایان ابراز امیدواری کرد بایرن مسیر جام را با موفقیت ادامه دهد و گفت: امیدوارم به همین شکل پیش برویم و دوباره برای بازی فینال به برلین برگردیم. چنین بازی‌هایی بخشی از مسیر رسیدن به هدف هستند.

