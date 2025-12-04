خبرگزاری کار ایران
کمپانی: پنالتی روی کین نبود و شایسته برد بودیم

سرمربی بایرن مونیخ پس از پیروزی مقابل یونیون برلین و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی تأکید کرد تیمش نیمه اول را عالی آغاز کرد و در نیمه دوم در یک نبرد واقعی، برتری‌اش را حفظ کرد.

به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی آلمان در زمین یونیون برلین با نتیجه سه بر دو پیروز شد و با این برد به جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها راه یافت. تیم وینسنت کمپانی با وجود فشار حریف در نیمه دوم توانست برتری خود را حفظ کند و شانسش برای کسب عنوان قهرمانی در این فصل همچنان پابرجا باشد.

کمپانی پس از پایان مسابقه درباره عملکرد تیمش گفت: فکر می‌کنم در نیمه اول بسیاری از کارها را به درستی انجام دادیم. نیمه دوم یک نبرد تمام‌عیار بود؛ هم برای ما و هم برای آنها. روی ضربات ایستگاهی خوب دفاع کردیم و روی پنالتی بدشانس بودیم.

سرمربی بایرن درباره صحنه پنالتی اعلام کرد: از نظر من آن پنالتی روی هری کین نبود. دست او و دست بازیکن حریف در یک وضعیت بودند. وقتی با شتاب به سمت توپ می‌روید، چنین برخوردهایی طبیعی است و نباید پنالتی اعلام شود. خودم به‌عنوان مدافع چنین صحنه‌هایی را تجربه کرده‌ام و می‌دانم.

او در پایان ابراز امیدواری کرد بایرن مسیر جام را با موفقیت ادامه دهد و گفت: امیدوارم به همین شکل پیش برویم و دوباره برای بازی فینال به برلین برگردیم. چنین بازی‌هایی بخشی از مسیر رسیدن به هدف هستند.

