به گزارش ایلنا، چلسی در دیدار چهارشنبه شب لیگ برتر انگلیس مقابل لیدز در شرایطی با نتیجه سه بر یک شکست خورد که نمایش این تیم فاصله زیادی با عملکردهای اخیر برابر بارسلونا و آرسنال داشت. مارکو مارسکا پس از پایان بازی در نشست خبری حاضر شد و درباره دلایل این افت ناگهانی توضیحاتی ارائه کرد.

سرمربی چلسی در پاسخ به اولین پرسش درباره علت تفاوت محسوس عملکرد تیمش گفت: فکر می‌کنم آنها در همه جنبه‌ها از ما بهتر بودند. شایسته برد بودند و چیزی نیست که بتوانیم از این مسابقه با خود ببریم. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که اشتباهات را درک کنیم چون ۴۸ ساعت دیگر یک بازی دیگر داریم.

مارسکا درباره اختلاف نمایش تیمش نسبت به بازی مقابل آرسنال و بارسلونا توضیح داد: این‌طور نیست که چون چند بازی خوب داشته‌ایم، همیشه هم در همان سطح ظاهر شویم. شرایط مختلفی وجود دارد؛ مدیریت بار فیزیکی، چرخش بازیکنان و محدودیت افرادی که نمی‌توانند هر دو یا سه روز بازی کنند. اگر صد درصد نباشید، لیگ برتر در هر ورزشگاهی سخت خواهد بود.

در پاسخ به اینکه آیا چنین نوسانی نشان‌دهنده ناتوانی چلسی برای تبدیل شدن به یک مدعی جدی است، او گفت: وقتی برابر تیم‌های بزرگی مثل بارسلونا و آرسنال بازی می‌کنیم انتظار عملکرد بهتر داریم، اما همیشه امکان رسیدن به آن سطح نیست. بازیکنان کلیدی مثل مویزه کایسدو، ریس جیمز و وسلی فوفانا را نمی‌توانیم در همه بازی‌ها به میدان بفرستیم. اگر این کار را کنیم، دوباره مصدوم می‌شوند و ماه‌ها غایب خواهند بود.

مارسکا درباره ضرورت تلاش بیشتر بازیکنان ذخیره نیز گفت: امشب هیچ‌کس در بهترین سطحش نبود. شاید فقط پدرو نتو و گارناچو عملکرد قابل قبولی داشتند. بعد از زدن گل، دو موقعیت دیگر هم با پالمر و ژوائو پدرو داشتیم اما گل سوم همه چیز را از بین برد.

سرمربی چلسی در خصوص تحلیل اولیه خود از دلایل برتری کامل لیدز گفت: امیدوارم فقط یک شب بد بوده باشد، چون چیزی پیدا نمی‌کنم که بخواهیم با خودمان از این بازی ببریم. لیدز چه با توپ، چه بدون توپ و چه در توپ‌های دوم از ما بهتر بود.

او درباره غیبت کایسدو نیز توضیح داد: بله، امشب جای خالی موی را حس کردیم و در بازی بعد هم حس خواهیم کرد. او بازیکنی بسیار مهم است؛ نه فقط برای ما، بلکه برای هر تیمی در جهان. نبود کول پالمر و چند بازیکن دیگر هم به همین اندازه اثر داشت.

مارسکا درباره دلیل تعویض استوائو ویلیان در بین دو نیمه گفت: احساس ما این بود که فشار بازی برای او خیلی زیاد شده است. او یک کارت زرد داشت و مدیریت احساسات در ۱۸ سالگی آسان نیست. برای جلوگیری از یک اخراج احتمالی او را تعویض کردیم.

