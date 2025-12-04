اشلوت پس از توقف برابر ساندرلند: شایسته بیش از یک امتیاز بودیم
سرمربی لیورپول پس از تساوی برابر ساندرلند از عملکرد تیمش، لحظه نجاتبخش کیهزا، مشکلات گلزنی و تصمیمات تاکتیکی نیمه دوم سخن گفت و تأکید کرد تیمش باید فرصتهای خود را بهتر مدیریت میکرد.
به گزارش ایلنا، لیورپول در دیدار خانگی برابر ساندرلند در شرایطی به تساوی رسید که ابتدا روی شوت شمسالدین تالبی عقب افتاد اما در دقایق پایانی با ضربه فلوریان ویرتز که پس از برخورد به نوردی موکیله وارد دروازه شد، بازی را مساوی کرد. با وجود فشار گسترده در دقایق پایانی، شاگردان آرنه اشلوت نتوانستند به گل برتری برسند.
اشلوت پس از بازی درباره صحنه نجاتبخش فدریکو کیهزا در دقایق پایانی گفت: در آن لحظه احساس میکردم میتوانیم گل دوم را بزنیم. روی چند ضربه ایستگاهی فشار آوردیم اما توپ برگشتی را از دست دادیم و ناگهان دیدم یکی از بازیکنان حریف آزاد است. نکته مهم این بود که کیهزا تسلیم نشد و با دوندگی طولانی توپ را از روی خط دور کرد. تساوی حداقل نتیجهای بود که استحقاقش را داشتیم.
او درباره عملکرد کلی تیم اظهار داشت: احساس من ترکیبی از رضایت و ناامیدی بود. میدانستیم ساندرلند تیمی است که اجازه موقعیتسازی نمیدهد و ساختار دفاعی بسیار منظمی دارد. خلق موقعیت مقابل آنها ساده نبود اما انتظار داشتم بیشتر فشار بیاوریم.
اشلوت درباره گل ساندرلند نیز گفت: از نظر من آن صحنه حتی یک موقعیت جدی نبود؛ فقط یک شوت از راه دور بود که با انحراف وارد شد. متأسفانه در هفتههای اخیر بارها روی چنین توپهایی گل خوردیم.
سرمربی لیورپول ایده تضعیف شدن ابهت آنفیلد را رد کرد و توضیح داد: فکر نمیکنم ساندرلند در نیمه دوم رشد کرده باشد. کل نیمه دوم توپ را در اختیار داشتیم اما آنها توانستند با یکی دو ضربه آزاد یا اوت بلند، ما را تحت فشار بگذارند. خوشبختانه روی ضربات ایستگاهی گل نخوردیم.
او درباره تصمیم برای تعویض کودی خاکپو با محمد صلاح نیز توضیح داد: احساس کردم کودی در نبردهای یکبهیک و ایجاد آن لحظه تعیینکننده مشکل داشت. برای باز کردن دفاع ساندرلند یا باید یک لحظه جادویی خلق کرد یا از ضربه ایستگاهی بهره برد. به همین دلیل ساختار تهاجمیمان را تغییر دادم.
اشلوت در پایان تأکید کرد لیورپول فرصتهای لازم برای پیروزی را داشت اما استفاده نکرد و افزود: امشب بدشانس بودیم؛ هم در گلی که خوردیم و هم در گلی که زدیم. اما تلاش تیم در نیمه دوم نشان میدهد مسیر درست را طی میکنیم.