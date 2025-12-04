گزارشگر دربی ۱۰۶ معرفی شد
محمدرضا احمدی بهعنوان گزارشگر دربی استقلال و پرسپولیس انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب بازیهای هفته دوازدهم لیگ برتر، فردا تیمهای استقلال و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم میروند و محمدرضا احمدی بهعنوان گزارشگر این دیدار انتخاب شده است.
این دربی حساس که همیشه با هیجان و رقابت شدید همراه است، در شرایطی برگزار میشود که هر دو تیم به دنبال کسب پیروزی و افزایش امتیازات خود هستند. محمدرضا احمدی، گزارشگر شناختهشده فوتبال ایران، با تجربه و تسلط خود بر جزئیات بازی، انتظار میرود که این مسابقه را بهطور زنده و جذاب برای تماشاگران گزارش کند.