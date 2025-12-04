خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرتتا پس از پیروزی برابر برنتفورد: برای برد باید تطبیق پیدا می‌کردیم

آرتتا پس از پیروزی برابر برنتفورد: برای برد باید تطبیق پیدا می‌کردیم
کد خبر : 1722880
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی آرسنال پس از برتری تیمش مقابل برنتفورد از اهمیت استراحت، مدیریت مصدومان، درخشش مرینو و تلاش برای گل دوم گفت و تأکید کرد تغییرات اجباری باعث سخت‌تر شدن شرایط بازی شده بود.

به گزارش ایلنا،  آرسنال در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات میزبان برنتفورد بود و با دو گل به پیروزی رسید. میکل آرتتا پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیم و شرایط بازی توضیحاتی ارائه کرد.

سرمربی آرسنال گفت: به دلیل فاصله زمانی کم از بازی قبلی ناچار به ایجاد چند تغییر شدیم. از نظر فیزیکی شرایط سخت بود و می‌دانستیم نتیجه یک بر صفر برای برد کافی نیست.

او با تمجید از انسجام حریف افزود: برنتفورد تیمی سازمان‌یافته است و کسب پیروزی مقابل آنها ساده نیست.

آرتتا درباره بازیکنان مصدوم گفت: دکلان رایس مجبور به ترک زمین شد و باید وضعیت او فردا بررسی شود. موسکرا هم دچار مشکل در ناحیه زانو یا مچ پا شد. سالیبا و گابریل نیز غایب بودند و تیم باید با این کمبودها تطبیق پیدا کند.

او درباره مرینو گفت: عملکردش دوباره فوق‌العاده بود. نحوه گلزنی‌اش هوشمندانه بود و در ادامه مسابقه نیز بسیار موثر عمل کرد. کنجکاوی، میل به یادگیری و تلاش برای کمک به تیم باعث شده در این فصل یک گام مهم به جلو بردارد.

آرتتا افزود: رایس دیگر نمی‌توانست بازی را ادامه دهد اما قادر به راه رفتن بود. درباره موسکرا نیز گفت هنوز مشخص نیست مشکل دقیق او چیست.

سرمربی آرسنال تأکید کرد: سه موقعیت جدی برای زدن گل دوم داشتیم و وقتی به دنبال آن می‌رفتیم، بازی بازتر شد. باید در چنین لحظاتی منسجم‌تر می‌بودیم، اما در مجموع این بخش را خوب مدیریت کردیم.

آرتتا در پاسخ به سوالی درباره نقش مرینو گفت: به نظرم این یک درس مهم است. فکر می‌کردم اگر مهاجم جدید جذب می‌کردیم چه تأثیری روی کای و ژسوس می‌گذاشت. اکنون هر دوی آنها مصدوم هستند و تیم باید با همین شرایط پیش برود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی