به گزارش ایلنا، آرسنال در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات میزبان برنتفورد بود و با دو گل به پیروزی رسید. میکل آرتتا پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیم و شرایط بازی توضیحاتی ارائه کرد.

سرمربی آرسنال گفت: به دلیل فاصله زمانی کم از بازی قبلی ناچار به ایجاد چند تغییر شدیم. از نظر فیزیکی شرایط سخت بود و می‌دانستیم نتیجه یک بر صفر برای برد کافی نیست.

او با تمجید از انسجام حریف افزود: برنتفورد تیمی سازمان‌یافته است و کسب پیروزی مقابل آنها ساده نیست.

آرتتا درباره بازیکنان مصدوم گفت: دکلان رایس مجبور به ترک زمین شد و باید وضعیت او فردا بررسی شود. موسکرا هم دچار مشکل در ناحیه زانو یا مچ پا شد. سالیبا و گابریل نیز غایب بودند و تیم باید با این کمبودها تطبیق پیدا کند.

او درباره مرینو گفت: عملکردش دوباره فوق‌العاده بود. نحوه گلزنی‌اش هوشمندانه بود و در ادامه مسابقه نیز بسیار موثر عمل کرد. کنجکاوی، میل به یادگیری و تلاش برای کمک به تیم باعث شده در این فصل یک گام مهم به جلو بردارد.

آرتتا افزود: رایس دیگر نمی‌توانست بازی را ادامه دهد اما قادر به راه رفتن بود. درباره موسکرا نیز گفت هنوز مشخص نیست مشکل دقیق او چیست.

سرمربی آرسنال تأکید کرد: سه موقعیت جدی برای زدن گل دوم داشتیم و وقتی به دنبال آن می‌رفتیم، بازی بازتر شد. باید در چنین لحظاتی منسجم‌تر می‌بودیم، اما در مجموع این بخش را خوب مدیریت کردیم.

آرتتا در پاسخ به سوالی درباره نقش مرینو گفت: به نظرم این یک درس مهم است. فکر می‌کردم اگر مهاجم جدید جذب می‌کردیم چه تأثیری روی کای و ژسوس می‌گذاشت. اکنون هر دوی آنها مصدوم هستند و تیم باید با همین شرایط پیش برود.

انتهای پیام/