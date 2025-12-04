رکورد تاریخی دربی؛ تمام بلیتها در کمتر از پنج دقیقه فروخته شد!
هواداران استقلال و پرسپولیس صبح امروز رکورد تازهای در فوتبال ایران ثبت کردند؛ تمام ۸۶۰۰ بلیت دربی اراک تنها در چند دقیقه ناپدید شد.
به گزارش ایلنا، بلیتفروشی شهرآورد پایتخت برای دیدار فردا در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک، از ساعت ۱۱ صبح امروز آغاز شد و در اتفاقی کمسابقه، تمامی جایگاهها در کمتر از پنج دقیقه خریداری شد.
سامانه فروش بلیت با آغاز فعالیت، بلیتهای مربوط به هواداران استقلال و پرسپولیس را در دسترس قرار داد اما موج گسترده ورود هواداران باعث شد تنها در چند دقیقه ظرفیت کامل سکوها تکمیل شود و ۸۶۰۰ بلیت تعیینشده بهطور کامل فروش برود.
این استقبال خیرهکننده باعث شد رکوردی تازه در فوتبال ایران به ثبت برسد؛ رکوردی که نشان میدهد اگر این مسابقه در استادیومی بزرگتر برگزار میشد، هزاران هوادار دیگر نیز امکان حضور در ورزشگاه را داشتند.
فروش کامل بلیتها در کمتر از پنج دقیقه، احتمالاً سریعترین ثبتنام و تکمیل ظرفیت در تاریخ بلیتفروشی مسابقات فوتبال ایران به شمار میآید.