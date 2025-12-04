صعود مقتدرانه استقلال قم به فینال لیگ برتر کشتی فرنگی
استقلال قم با نمایشی کمنقص در نیمهنهایی و ثبت هشت برد انفرادی، دانشگاه آزاد خوزستان را از پیشرو برداشت و گام محکم دیگری به سوی قهرمانی لیگ برتر کشتی فرنگی برداشت.
به گزارش ایلنا، آبیپوشان که پیشتر بهعنوان صدرنشین گروه A راهی مرحله پایانی شده بودند، از ساعت ۹:۳۰ امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر) در دیدار نیمهنهایی مقابل دانشگاه آزاد خوزستان قرار گرفتند.
استقلال قم در مسیر صعود، پیش از این رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز را در مجموع رفت و برگشت شکست داده بود و حالا برابر تیمی قرار میگرفت که هدایتش را امیر قاسمیمنجزی، ملیپوش سابق سنگینوزن و قهرمان فصل گذشته با شهرداری مسجدسلیمان، برعهده داشت.
آبیها هرچند دو مبارزه نخست را واگذار کردند، اما در ادامه روند مسابقه را کاملاً در اختیار گرفتند و اجازه ندادند کشتیگیران دانشگاه آزاد برنده از تشک خارج شوند. پیروزی جمال اسماعیلی برابر رسول گرمسیری ششمین برد تیمی استقلال بود و صعود این تیم به فینال را قطعی کرد. پس از آن، مبارزههای ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم جنبه تشریفاتی داشت، اما ناصر علیزاده و علیاکبر یوسفی برای حفظ آمادگی تصمیم به حضور در میدان گرفتند.
در سنگینوزن، یوسفی قهرمان جهان ۲۰۲۱ مقابل امیرحسین عبدولی، برادر ۱۸ ساله سعید عبدولی و چهره آیندهدار دانشگاه آزاد، قرار گرفت؛ کشتیگیری که فصل گذشته نیز در فینال لیگ عملکرد درخشانی داشت.
بردهای استقلال در این مسابقه توسط رضا قیطاسی، احمدرضا محسننژاد، ایمان محمدی، امیر عبدی، محمد ناقوسی، جمال اسماعیلی، ناصر علیزاده و علیاکبر یوسفی ثبت شد و تنها حسین یثربی و محمد عشیری مغلوب رقبای خود شدند.
نتیجه نهایی نیمهنهایی:
استقلال قم ۸ – دانشگاه آزاد خوزستان ۲
نتایج انفرادی:
۵۵ کیلو: حسین بیژنی ۲ – محمدحسینوند پناهی ۵
۶۰ کیلو: محمد عشیری ۰ – پویا ناصرپور ۹
۶۳ کیلو: رضا قیطاسی ۲ – عرفان جرکنی ۱
۶۷ کیلو: احمدرضا محسننژاد ۹ – حسین اسدی ۰
۷۲ کیلو: ایمان محمدی ۵ – حجت رضایی ۳
۷۷ کیلو: امیر عبدی ۷ – اهورا بویری ۲
۸۲ کیلو: محمد ناقوسی ۵ – ابوالفضل مهمدی ۱
۸۷ کیلو: جمال اسماعیلی ۶ – رسول گرمسیری ۴
۹۷ کیلو: ناصر علیزاده ۵ – محمدهادی صیدی ۰
۱۳۰ کیلو: علیاکبر یوسفی ۲ – امیرحسین عبدولی ۰