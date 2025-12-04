شکست چلسی در شب توقف لیورپول

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال لیورپول در آخرین بازی شب دوم هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس؛ از ساعت 23:45 دقیقه شب گذشته (چهارشنبه) در دیداری خانگی میزبان شگفتی‌ساز فصل یعنی ساندرلند در ورزشگاه آنفیلد بود و بدون اینکه گلی بزند با تساوی حقارت‌بار یک - یک از شکست گریخت.

هر دو گل این بازی توسط ساندرلندی‌ها زده شد؛ جایی این تیم ابتدا با گل دقیقه 67 شمس‌الدین تلبی پیش افتاد و سپس دیگر بازیکن این تیم، نوردی موکیلیه با گل به خودی دقیقه 76 کار را به تساوی کشاند.

اینکه کاسه صبر مدیران لیورپول چه زمانی لبریز شده و عذر آرنه اشلوت را خواهند خواست، چندان دور به نظر نمی‌رسد.

در بازی همزمان؛ چلسی در خانه لیدز تن به شکست عجیب 3 بر یک داد.

تک گل شیرهای آبی لندن را پدرو نتو در دقیقه 50 زد.

