خبرگزاری کار ایران
شکست چلسی در شب توقف لیورپول

تیم فوتبال لیورپول در بازی خانگی برابر ساندرلند از شکست گریخت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال لیورپول در آخرین بازی شب دوم هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس؛ از ساعت 23:45 دقیقه شب گذشته (چهارشنبه) در دیداری خانگی میزبان شگفتی‌ساز فصل یعنی ساندرلند در ورزشگاه آنفیلد بود و بدون اینکه گلی بزند با تساوی حقارت‌بار یک - یک از شکست گریخت.

هر دو گل این بازی توسط ساندرلندی‌ها زده شد؛ جایی این تیم ابتدا با گل دقیقه 67 شمس‌الدین تلبی پیش افتاد و سپس دیگر بازیکن این تیم، نوردی موکیلیه با گل به خودی دقیقه 76 کار را به تساوی کشاند.

اینکه کاسه صبر مدیران لیورپول چه زمانی لبریز شده و عذر آرنه اشلوت را خواهند خواست، چندان دور به نظر نمی‌رسد.

در بازی همزمان؛ چلسی در خانه لیدز تن به شکست عجیب 3 بر یک داد.

تک گل شیرهای آبی لندن را پدرو نتو در دقیقه 50 زد.

 

