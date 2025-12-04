خبرگزاری کار ایران
صعود اینتر به دور بعدی کوپا ایتالیا با شکست ونتزیا

تیم فوتبال اینتر بازی مرحله یک‌هشتم نهایی کوپا ایتالیا را با بردی پُرگل به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال اینتر در ورزشگاه سن‌سیرو میزبان ونتزیا بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 5 بر یک شکست داده و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

برای نراتزوری در این بازی؛ اندی دیوف (18)، فرانچسکو پیواسپوزیتو (20)، مارکوس تورام (34 و 51) و یوان بونی (75) گلزنی کردند.

 

