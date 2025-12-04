صعود اینتر به دور بعدی کوپا ایتالیا با شکست ونتزیا

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال اینتر در ورزشگاه سن‌سیرو میزبان ونتزیا بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 5 بر یک شکست داده و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

برای نراتزوری در این بازی؛ اندی دیوف (18)، فرانچسکو پیواسپوزیتو (20)، مارکوس تورام (34 و 51) و یوان بونی (75) گلزنی کردند.

