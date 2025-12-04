خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بایرن مونیخ با شکست یونیون برلین به دور بعد صعود کرد

بایرن مونیخ با شکست یونیون برلین به دور بعد صعود کرد
کد خبر : 1722700
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال بایرن مونیخ به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی آلمان صعود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بایرن مونیخ در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی آلمان و از ساعت 23:15 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه یونیون برلین به میدان رفت و در دیداری تا حدودی عجیب با برتری 3 بر 2 به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

در این دیدار 2 گل بایرن مونیخ توسط بازیکنان حریف و به صورت گل به خودی (12 و 4+45) ثبت شد و دیگر گل این تیم را نیز هری کین (24) زد؛ این در حالی است که باواریایی‌ها دو پنالتی به حریف دادند که هر دو تبدیل به گل شد.

بایرن در مرحله بعد حریف فرایبورگ شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی