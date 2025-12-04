بایرن مونیخ با شکست یونیون برلین به دور بعد صعود کرد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بایرن مونیخ در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی آلمان و از ساعت 23:15 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه یونیون برلین به میدان رفت و در دیداری تا حدودی عجیب با برتری 3 بر 2 به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

در این دیدار 2 گل بایرن مونیخ توسط بازیکنان حریف و به صورت گل به خودی (12 و 4+45) ثبت شد و دیگر گل این تیم را نیز هری کین (24) زد؛ این در حالی است که باواریایی‌ها دو پنالتی به حریف دادند که هر دو تبدیل به گل شد.

بایرن در مرحله بعد حریف فرایبورگ شد.

