بازگشت زود هنگام آرسنال به مسیر پیروزی

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال آرسنال در دیداری خانگی میزبان برنتفورد در ورزشگاه امارات بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

توپچی‌ها پس از تساوی با چلسی خیلی زود دوباره به مسیر پیروزی بازگشتند.

برای تیم تحت هدایت آرتتا در این مسابقه؛ میکل مرینو (11) و بوکایو ساکا (1+90) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

برنلی صفر - کریستال‌پالاس یک

ولورهمپتون صفر - ناتینگهام‌فارست یک

برایتون 3 - استون‌ویلا 4

انتهای پیام/