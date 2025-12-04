خبرگزاری کار ایران
بازگشت زود هنگام آرسنال به مسیر پیروزی
تیم فوتبال آرسنا در بازی خانگی مقابل برنتفورد به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال آرسنال در دیداری خانگی میزبان برنتفورد در ورزشگاه امارات بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

توپچی‌ها پس از تساوی با چلسی خیلی زود دوباره به مسیر پیروزی بازگشتند.

برای تیم تحت هدایت آرتتا در این مسابقه؛ میکل مرینو (11) و بوکایو ساکا (1+90) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

برنلی صفر - کریستال‌پالاس یک

ولورهمپتون صفر - ناتینگهام‌فارست یک

برایتون 3 - استون‌ویلا 4

 

