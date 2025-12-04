بازگشت زود هنگام آرسنال به مسیر پیروزی
تیم فوتبال آرسنا در بازی خانگی مقابل برنتفورد به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال آرسنال در دیداری خانگی میزبان برنتفورد در ورزشگاه امارات بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.
توپچیها پس از تساوی با چلسی خیلی زود دوباره به مسیر پیروزی بازگشتند.
برای تیم تحت هدایت آرتتا در این مسابقه؛ میکل مرینو (11) و بوکایو ساکا (1+90) گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
برنلی صفر - کریستالپالاس یک
ولورهمپتون صفر - ناتینگهامفارست یک
برایتون 3 - استونویلا 4