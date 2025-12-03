رحمتی: فردا باید مقابل شمس آذر برنده از زمین خارج شویم
مهدی رحمتی تاکید کرد که تقابل با شمسآذر، مهمترین بازی تیمش در این فصل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، خیبر خرمآباد که با ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد، فردا در هفته دوازدهم لیگ برتر میزبان شمسآذر قزوین خواهد بود. مهدی رحمتی امروز در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و اظهار داشت: ما فردا مهمترین بازی فصلمان را داریم. حساسیت این بازی از تمام بازیهایی که پشت سر گذاشتیم، فوقالعاده بیشتر است. هم من و هم همکارانم به این موضوع واقف هستیم و سعی کردیم در طول هفته به بازیکنان این را منتقل کنیم که بدانند فردا چه بازی مهمی دارند.
او در خصوص شرایط شمسآذر گفت: با تیم خیلی خوبی بازی داریم. شمسآذر یک تیم خیلی خوب، جوان، دونده و جنگنده است و کادرفنی خیلی خوبی دارد. بازی سختی را پیشبینی میکنیم. در ابتدای صحبتهایم میخواهم از همه هواداران و لرتباران عزیز تقاضا کنم که فردا مثل همیشه پرشور و باانرژی در بازی حاضر شوند و از تیمشان حمایت کنند. همانطور که قبلا هم گفتم، هواداران مهمترین نقش را در پیروزی ما دارند و همیشه با انرژی مثبت و شور و حرارتشان باعث موفقیتهای ما شدهاند. از آنها خواهش میکنم فردا هم از ابتدای بازی با همان شور و حال تشریف بیاورند.
سرمربی خیبر افزود: بازی خیلی سختی است. باید تمام تلاشمان را بکنیم و تمرکزمان را بگذاریم که این سه امتیاز خانگی را کسب کنیم. من به شخصه در این هفته سعی کردم با بازیکنان به صورت تک به تک و تیمی صحبت کنم و این مسئله را به آنها انتقال بدهم. امیدوارم که کاملا متوجه حساسیت بازی فردا شده باشند و تمام تلاششان را بکنند که انشاالله فردا این موقع اینجا در حضور شما پیروزی بازی و کسب سه امتیاز را جشن بگیریم.
رحمتی در پاسخ به اینکه آیا بازیکنانش از لحاظ ذهنی و بدنی برای این بازی آماده هستند، گفت: ما تمام تلاشمان را کردیم؛ با آنالیزها، تلاشها و صحبتهایی که کردیم، سعی کردیم به بچهها بفهمانیم که فردا بازی فوقالعاده مهمی داریم اما میخواهم از همین تریبون هم به آنها بگویم کل بازیهایی که از اول فصل تا الان پشت سر گذاشتیم یک طرف و بازی فردا یک طرف؛ بازی فردا یک فینال خیلی مهم برای تیم خیبر خرمآباد است و از بازیکنان میخواهم تمام تلاششان بکنند. فردا از این بازیها که به لطف خدا و با تلاش بازیکنان یا میبریم، یا باید ببریم.
او در خصوص غایبان خیبر برای بازی فردا توضیح داد: ما برای بازی فردا محرومی ندارم. دو سه بازیکن مصدوم از بازی قبل داریم که پزشکان تیم تلاش کردند و سعی میکنیم آنها را به بازی فردا برسانیم و از آنها استفاده کنیم.
رحمتی سپس با سوالی در خصوص هدفگذاری تیمش برای فصل آینده مواجه شد که در پاسخ گفت: هنوز خیلی زود است که به آینده فکر کنیم. اول باید جایگاهمان در جدول و رتبه تک رقمی که ابتدای فصل قول دادهایم، تثبیت کنیم و در ادامه راه بتوانیم به سال آینده و اتفاقات آن فکر کنیم.
سرمربی خیبر در واکنش به اینکه تیمش به بازیکن متکی نیست، گفت: ما از روز اول سعی کردیم این را در تیممان جا بیندازیم که هر کسی که خوب تمرین کند و تدابیر تاکتیکی که مدنظر کادرفنی را است، در زمین پیاده کند و به بهترین شکل به تیمش کند، مطمئنا بازی میکند. از ابتدای فصل تا الان هم دیدهاید که بازیکنان زیادی در تیم ما بازی کردهاند؛ در واقع بیشتر نفراتمان بازی کردهاند و فقط یک تعداد بازیکن جوان هستند که هنوز بازی به آنها نرسیده که انشالله آنها هم در ادامه بازی خواهند کرد.
او درباره برنامه خود برای مهار بازیکنان کلیدی شمسآذر عنوان کرد: در طول هفته روی نقاط قوت تیم شمسآذر کار کردیم و بازیکنان کاملا آمادگی ذهنی دارند، چون شمسآذر تیمی است که روی ضربات ایستگاهی و اوت دستی فوقالعاده خطرناک است و نزدیک ۸۰ درصد گلهایش را روی ضربات ایستگاهی و کرنر به ثمر رسانده است. سعی کردیم در طول هفته تمرین کنیم، وظایف بازیکنان کاملا مشخص است و انشاالله با تمرکز بتوانند وظایفشان را در زمین پیاده کنند.