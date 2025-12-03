سرپرست کمیته داوران: نامزدهای متعدد برای داوری دربی داشتیم

به گزارش ایلنا، اسماعیل صفیری با اشاره به انتخاب داور دربی ۱۰۶ پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: هر یک از بازی‌ها اهمیت خاص خودش را دارد. همانطور که دربی اهمیت دارد سایر دیدارهای هفته نیز حائز اهمیت است.

او افزود: جلسات کمیته داوران و بررسی تمام جوانب امر به این نتیجه رسیدیم که تیم داوری باتجربه ای را مثل سایر بازی‌های مهم انتخاب کند. در فصل جاری تلفیقی از داوران جوان و باتجربه استفاده می‌کنیم. انتخاب داور دربی واقعا سخت بود چون گزینه‌های زیاد خوبی داشتیم.

سرپرست کمیته داوران ادامه داد: داوران متعددی با توجه به عملکرد مطلوب خود در فصل جاری جزو نامزدهای داوری دربی بودند اما به هر حال هر بازی می‌تواند یک داور داشته باشد. ما در ادامه، بازی‌های مهم دیگری هم داریم که از تمام ظرفیت داوری استفاده می‌کنیم.

صفیری با اشاره به دوربین پخش زنده روی لباس داوری گفت: اتفاقات خیلی ویژه‌ای را در زمینه پخش خواهیم داشت که نوآوری جالبی در فوتبال کشور است. همه چیز شفاف پیش می‌رود و همین امر بسیار برای عدالت در مستطیل سبز، مهم است.

