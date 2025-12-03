خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست کمیته داوران: نامزدهای متعدد برای داوری دربی داشتیم

سرپرست کمیته داوران: نامزدهای متعدد برای داوری دربی داشتیم
کد خبر : 1722625
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست کمیته داوران گفت: عملکرد خوب تیم‌های داوری در فصل جاری ستودنی است و برای دربی نیز گزینه‌های متعددی داشتیم اما ناچار به یک انتخاب بودیم.

به گزارش ایلنا، اسماعیل صفیری با اشاره به انتخاب داور دربی ۱۰۶ پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: هر یک از بازی‌ها اهمیت خاص خودش را دارد. همانطور که دربی اهمیت دارد سایر دیدارهای هفته نیز حائز اهمیت است.

او افزود: جلسات کمیته داوران و بررسی تمام جوانب امر به این نتیجه رسیدیم که تیم داوری باتجربه ای را مثل سایر بازی‌های مهم انتخاب کند. در فصل جاری تلفیقی از داوران جوان و باتجربه استفاده می‌کنیم. انتخاب داور دربی واقعا سخت بود چون گزینه‌های زیاد خوبی داشتیم.

سرپرست کمیته داوران ادامه داد: داوران متعددی با توجه به عملکرد مطلوب خود در فصل جاری جزو نامزدهای داوری دربی بودند اما به هر حال هر بازی می‌تواند یک داور داشته باشد. ما در ادامه، بازی‌های مهم دیگری هم داریم که از تمام ظرفیت داوری استفاده می‌کنیم.

صفیری با اشاره به دوربین پخش زنده روی لباس داوری گفت: اتفاقات خیلی ویژه‌ای را در زمینه پخش خواهیم داشت که نوآوری جالبی در فوتبال کشور است. همه چیز شفاف پیش می‌رود و همین امر بسیار برای عدالت در مستطیل سبز، مهم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی