اعلام اسامی داوران هفته دوزادهم با داوری متفاوت در دربی

کد خبر : 1722624
داوران هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، رقابت های هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر در حالی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در شهر های مختلف پیگیری می شود که کمیته داوران اقدام به انتخاب تیم های داوری زیر برای هر یک از این دیدارها کردند:

پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴

*خیبر خرم‌آباد- شمس‌آذر قزوین 

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: بهزاد پناهی، امین قدیری و محمدعلی صلاحی ناظر: محمود رفیعی داورVAR: امیر ایار کمک: دانیال باشنده

*چادرملو اردکان - ذوب‌آهن اصفهان 

داور: ایمان کهیش کمک‌ها: محمد هاشمی‌نسب،  وحید سیفی و میثم صفاری ناظر: امبربهرام حسینی نقوی داورVAR: علی سام کمک: علیرضا مرادی 

*گل‌گهر سیرجان- پیکان تهران

داور: علی بای کمک‌ها: حامد صفایی،  سعید زیبا و غلامرضا ادیبی ناظر: یداله جهانبازی داورVAR: وحید زمانی کمک: کیوان علیمحمدی 

*تراکتور تبریز- استقلال خوزستان 

داور: احمد محمدی کمک‌ها: یعقوب حجتی، علیرضا طاهرخانی و سعاد وفاپیشه ناظر: اکبر بخشی‌زاده داورVAR: حسین امیدی کمک: میثم عباسپور 

جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴

*پرسپولیس- استقلال

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، بهمن عبداللهی، حسین زمانی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: امیرمحمد داودزاده و بیژن حیدری

*فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک 

داور: مرتضی منصوریان کمک‌ها: حسین مرادی، صادق رستمی و ناصر جنگی ناظر: آرمان اسعدی داورVAR: حامد سیری کمک: هادی علی نیافرد

*سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز 

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: دانیال باشنده، علیرضا ممبنی و رسول اولیایی ناظر: رضا سخندان داورVAR: غلامرضا ادیبی کمک: مهرداد خسروی

*ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان

داور: سیدحسین حسینی کمک‌ها: هادی طوسی، اسماعیل احمدی و مهدی جبرئیلی ناظر: حسین طالقانی

داورVAR: شهاب محمدی کمک: مسعود حقیقی

