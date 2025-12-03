مصدومیت شدید ستاره بارسلونا تایید شد
باشگاه بارسلونا با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد دنی اولمو، هافبک این تیم، پس از انجام آزمایشات پزشکی صبح امروز (چهارشنبه) در سیوتات اسپورتیوا، دچار دررفتگی شانه شده است.
به گزارش ایلنا، گزارش رسمی در مورد مصدومیت دنی اولمو منتشر شد. این هافبک اهل تِراسا پس از آزمایشهایی که صبح امروز چهارشنبه در مرکز تمرینی سیوتات اسپورتیوا در سنت خوان دسپی انجام داد، تأیید شد که دچار دررفتگی شانه چپ شده و برای یک ماه قادر به همراهی تیم نخواهد بود.
مصدومیت اولمو در جریان بازی اخیر بارسلونا رخ داد. او پس از یک حرکت هماهنگ از میانه زمین و پاس لواندوفسکی در محوطه جریمه، با وجود برهم خوردن تعادلش، موفق شد با یک ضربه کاتدار با پای چپ، توپ را به زیبایی وارد دروازه یان اوبلاک کند.
با این حال، او حتی فرصت شادی کردن پس از گل را پیدا نکرد، زیرا بلافاصله پس از شوت، به زمین افتاد و از ناحیه شانه چپ مصدوم شد. کادر پزشکی سریعاً وارد زمین شد و این بازیکن مجبور به ترک میدان شد.
دکتر ریکارد پرونا، پزشک بارسلونا، در رختکن شانه دررفته اولمو را جا انداخت. هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از بازی و در واکنش به وضعیت اولمو، گفت: «او از ناحیه شانه مشکل دارد، باید فردا ببینیم وضعیت چگونه است.» فلیک در ادامه فرّان تورس را به جای اولمو وارد زمین کرد.