تارتار: تلاش میکنیم این ضعف را جبران کنیم
مهدی تارتار در مورد شرایط تیمش پیش از بازی پیکان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی گلگهر سیرجان، در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر پیکان تهران اظهار داشت: «ابتدا لازم میدانم به تیم پیکان، کادرفنی و بازیکنان این تیم خوشآمد بگویم و امیدوارم میزبان خوبی برای آنها باشیم. درباره بازی فردا باید بگویم که دیدار بسیار سختی پیش رو داریم. پیکان از تیمهای سختکوش لیگ است؛ تیمی که همیشه فوتبال پرفشاری ارائه میدهد و کادرفنی جوان و باانگیزهای دارد که گروه خوبی را تشکیل دادهاند.»
او ادامه داد: «برای این مسابقه باید خیلی هوشیار باشیم، با تمرکز کامل بازی کنیم و تلاش زیادی در زمین داشته باشیم. خدا را شکر تمرینات خوبی انجام دادهایم و بعد از نتایج مطلوبی که در جام حذفی و لیگ به دست آوردیم، از نظر ذهنی نیز در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. بازیکنان طی روزهای اخیر با انگیزه بالا تمرین کردهاند و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک بازی بسیار خوب و متمرکز، سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.»
تارتار درباره شرایط تیمش گفت: «چند مصدوم داریم؛ یکی دو بازیکن دچار آسیبدیدگی هستند که امیدواریم با تلاش کادر پزشکی به این دیدار برسند.»
وی درخصوص اینکه انتظار میرود گلگهر در بازیهای ساده امتیازات لازم را بگیرد، گفت: «در لیگ ما بازی ساده وجود ندارد. تیمهایی که در انتهای جدول قرار دارند به دلیل احساس خطر سقوط، با تلاش مضاعف وارد زمین میشوند و همین موضوع کار را برای همه تیمها سخت میکند. نتایج اخیر لیگ هم نشان میدهد هیچ دیداری آسان نیست و مقابل هر تیم باید با تمام توان حاضر شد.»
سرمربی گلگهر خاطرنشان کرد: «ما باید از بیشترین امتیازات خانگی بهره ببریم تا بتوانیم در بالای جدول باقی بمانیم. در دو بازی خانگی گذشته مقابل هوادارانمان شرمنده شدیم، اما تلاش میکنیم این ضعف را جبران کنیم. هرچند در جام حذفی موفق شدیم پیروز شویم، اما فردا بیش از همیشه باید تلاش کنیم تا هواداران پس از پایان بازی خوشحال باشند. از هواداران عزیز میخواهم فردا به ورزشگاه بیایند و مثل همیشه از ما حمایت کنند.»