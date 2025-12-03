پوستر باشگاه پرسپولیس برای دربی منتشر شد
باشگاه پرسپولیس پوستر خود برای دربی 106 را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس پوستر رسمی دیدار مقابل استقلال را در فاصله دو روز مانده به برگزاری دربی منتشر کرد.
در این پوستر، تصویر پیام نیازمند قرار گرفته است؛ دروازهبانی که نخستین فصل حضورش در پرسپولیس را با نمایشهایی مطمئن پشت سر میگذارد و اکنون در آستانه تجربه نخستین دربی خود قرار دارد. نیازمند تا اینجای فصل در ده مسابقه پنج بار موفق به ثبت کلینشیت شده و نقش مهمی در روند مثبت سرخپوشان داشته است.
در سوی دیگر، سروش رفیعی دیده میشود؛ هافبک باتجربهای که در دو مسابقه اخیر عملکرد قابلتوجهی داشته و روی سه گل از پنج گل اخیر پرسپولیس اثر مستقیم گذاشته است. رفیعی با توجه به تجربه بالای حضور در دربی، یکی از مهرههای کلیدی اوسمار در میانه زمین به شمار میآید و انتخاب او در پوستر نیز از همین اهمیت حکایت دارد.
در بخش پایانی پوستر نیز زمان و محل برگزاری مسابقه درج شده است: جمعه، ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک.
پوستر جدید پرسپولیس با طراحی ساده و تمرکز بر دو بازیکن محوری، حالوهوای متفاوتی نسبت به به نسخههای مشابه در سالهای گذشته دارد و نشان میدهد سرخپوشان در آستانه این دیدار حساس، روی نقشآفرینی ستارههای آماده خود حساب ویژهای باز کردهاند.