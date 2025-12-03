خبرگزاری کار ایران
کری خوانی خاص پرسپولیس با گل عالیشاه به تیم ساپینتو

کد خبر : 1722572
پرسپولیس در آستانه دربی تصاویر جالبی در صفحه باشگاه منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس با انتشار این دو طرح کارتونی و ویدیوی گل پیروزی خاطره‌انگیز این تیم در فینال جام حذفی، صحنه گل لحظه پایانی امید عالیشاه را بازآفرینی کرد.

در آن مسابقه حساس که بهار ۱۴۰۲ برگزار شد، تیم یحیی گل‌محمدی و استقلال ساپینتو تا ثانیه‌های پایانی درگیر یک نبرد فشرده بودند اما یک ضربه ایستگاهی دیرهنگام همه چیز را تغییر داد. شوت امید عالیشاه روی یک ضربه کاشته‌ که به تور دروازه استقلال چسبید و دیرترین گل تاریخ شهرآورد را رقم زد.

پرسپولیس در کپشنی که همراه با این تصاویر منتشر کرد، نوشت: «امید از دل یک ضربه‌ی ایستگاهی رویید و تهران را سرخ کرد... امسال هم منتظر لحظات فراموش‌نشدنی هستیم.»

انتشار این پست علاوه‌بر یادآوری یک پیروزی نمادین برای هواداران پرسپولیس، بلکه به‌نوعی جنگ روانی پیش از شهرآورد نیز تلقی می‌شود چراکه آن شب یکی از تلخ‌ترین شب‌های ساپینتو در فوتبال ایران رقم خورد و حالا او باید به‌عنوان سرمربی استقلال دوباره مقابل تیمی قرار بگیرد که آخرین بار، دقایق پایانی کابوس‌واری برایش ساخته بود.

انتهای پیام/
