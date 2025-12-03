وضعیت منیر الحدادی برای دربی مشخص میشود
منیر الحدادى، وینگر مراکشی استقلال پس از بازگشت از دوره درمان در خارج از کشور، امروز (سهشنبه) در کمپ ناصر حجازى حضور مییابد تا وضعیت آمادگىاش براى دربى ١٠۶ مشخص شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال که در روزهاى اخیر تمام تمرکز خود را بر رساندن مهمترین خرید نیمفصل به دیدار حساس مقابل پرسپولیس گذاشته بود، سرانجام خبر خوشی دریافت کرد. الحدادى که پس از دیدار مقابل الوصل امارات به دلیل پارگى همسترینگ از ترکیب خارج شده بود، دیشب به تهران بازگشت و امروز راهى تمرینات گروهى آبیپوشان میشود.
کادر درمانى استقلال براى سرعت بخشیدن به روند بهبودى این بازیکن، او را به مرکزى تخصصى در خارج از کشور اعزام کرده بود. این تصمیم نشاندهنده نقش کلیدى الحدادى در برنامههاى تاکتیکى ریکاردو ساپینتو براى دربى بود.
در همین حال، مهران احمدى نیز که از ناحیه عضله دوقلو مصدوم شده، دیروز بخشى از تمرینات را بهصورت محدود انجام داد و کادر پزشکى تا آخرین لحظات براى رساندن او به مسابقه تلاش میکند.
ریکاردو ساپینتو امیدوار است دستکم یکى از این دو بازیکن تأثیرگذار را در فهرست دیدار روز پنجشنبه داشته باشد تا خلأ ناشى از غیبت همزمان آنان، برنامههاى تهاجمى تیم را مختل نکند.
اکنون همه چیز به ارزیابی نهایى امروز کادر پزشکى بستگی دارد. گزارشى که مشخص خواهد کرد منیر الحدادى و مهران احمدى با چه میزان آمادگى پا به حساسترین دیدار نیمفصل خواهند گذاشت.