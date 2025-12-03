غیبت ستاره استقلال در چهار بازی حساس
استقلال چهار بازی سرنوشتساز را بدون هافبک کلیدی سپری میکند.
به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ به احتمال زیاد به اردوی تیم ملی گابن برای شرکت در جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ ملحق میشود و بدین ترتیب حداقل چهار دیدار حساس استقلال را از دست خواهد داد. جام ملتهای آفریقا از ۲۹ آذر آغاز میشود و گابن از سوم دی کار خود را مقابل کامرون شروع میکند.
با توجه به نقش ثابت اندونگ در ترکیب گابن طی دیدارهای مقدماتی جام جهانی، دعوت رسمی او از سوی فدراسیون این کشور تقریباً قطعی است. برنامه فشرده مرحله گروهی گابن تا ۱۰ دی ادامه دارد و در صورت صعود، زمان بازگشت هافبک دفاعی استقلال به ایران به تعویق خواهد افتاد.
در این بازه زمانی، شاگردان ریکاردو ساپینتو باید در چهار مسابقه تعیینکننده به میدان بروند:
- ۲۸ آذر مقابل فولاد هرمزگان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی
- ۳ دی برابر المحرق بحرین در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
- ۷ دی در لیگ برتر مقابل گلگهر سیرجان
- ۱۱ دی دیدار بزرگ برابر سپاهان در تهران
اندونگ در طول فصل جاری یکی از ارکان اصلی تعادل تاکتیکی استقلال بوده و غیبت او بهویژه در پست هافبک دفاعی، خلأ بزرگی در ساختار تیمی ایجاد خواهد کرد. کادر فنی آبیپوشان اکنون باید برنامههای خود را بدون این بازیکن کلیدی بازنگری کند.