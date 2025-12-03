خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته نوزدهم لالیگا

ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل اتلتیک بیلبائو

ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل اتلتیک بیلبائو
کد خبر : 1722518
لینک کوتاه کپی شد.

اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید امشب در چارچوب هفته نوزدهم لالیگای فصل ۲۰۲۵-۲۶ به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا، اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید چهارشنبه از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران در چارچوب هفته نوزدهم لالیگای فصل ۲۰۲۵-۲۶ به مصاف هم می‌روند. دیدار سنتی و همیشه جذاب سن‌مامس اما با غیبت شمار زیادی از بازیکنان دو تیم همراه خواهد بود.

ارنستو والورده برای میزبانی از رئال مادرید با بحران مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند. اویار سانسِت، روبرت ناوارو، اینیاکی ویلیامز، ماروان، بنات پرادوس، اِگیلوس و یرای آلوارسابال همگی مصدوم هستند و نمی‌توانند تیم‌شان را همراهی کنند.

در سوی مقابل، شاگرد سابق والورده یعنی ژابی آلونسو نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو است. دنی کارواخال، داوید آلابا، دین هویسن و فرلان مندی (که دیروز مصدوم شد) در اختیار کادرفنی رئال نیستند. خبر خوش برای سرمربی رئال، بازگشت رائول آسنسیو پس از پشت سر گذاشتن آنفلوآنزا و غیبت در بازی قبلی مقابل خیرونا است.

ترکیب احتمالی اتلتیک بیلبائو (۴-۲-۳-۱):  

اونای سیمون - لکویه، آیتور پاردس، دانی ویویان، یوری برچیچه - گالارتا، خائورگی‌سار - الکس برنگوئر، سلتون، نیکو ویلیامز - گوروسِتا

ترکیب احتمالی رئال مادرید (۴-۴-۲):  

کورتوا - ترنت الکساندر آرنولد، ادر میلیتائو، آنتونیو رودیگر، آلوارو کارراس - فده والورده، اورلین شوامنی، آردا گولر، جود بلینگام - کیلیان امباپه، وینیسیوس جونیور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی