ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل اتلتیک بیلبائو

به گزارش ایلنا، اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید چهارشنبه از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران در چارچوب هفته نوزدهم لالیگای فصل ۲۰۲۵-۲۶ به مصاف هم می‌روند. دیدار سنتی و همیشه جذاب سن‌مامس اما با غیبت شمار زیادی از بازیکنان دو تیم همراه خواهد بود.

ارنستو والورده برای میزبانی از رئال مادرید با بحران مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند. اویار سانسِت، روبرت ناوارو، اینیاکی ویلیامز، ماروان، بنات پرادوس، اِگیلوس و یرای آلوارسابال همگی مصدوم هستند و نمی‌توانند تیم‌شان را همراهی کنند.

در سوی مقابل، شاگرد سابق والورده یعنی ژابی آلونسو نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو است. دنی کارواخال، داوید آلابا، دین هویسن و فرلان مندی (که دیروز مصدوم شد) در اختیار کادرفنی رئال نیستند. خبر خوش برای سرمربی رئال، بازگشت رائول آسنسیو پس از پشت سر گذاشتن آنفلوآنزا و غیبت در بازی قبلی مقابل خیرونا است.

ترکیب احتمالی اتلتیک بیلبائو (۴-۲-۳-۱):

اونای سیمون - لکویه، آیتور پاردس، دانی ویویان، یوری برچیچه - گالارتا، خائورگی‌سار - الکس برنگوئر، سلتون، نیکو ویلیامز - گوروسِتا

ترکیب احتمالی رئال مادرید (۴-۴-۲):

کورتوا - ترنت الکساندر آرنولد، ادر میلیتائو، آنتونیو رودیگر، آلوارو کارراس - فده والورده، اورلین شوامنی، آردا گولر، جود بلینگام - کیلیان امباپه، وینیسیوس جونیور

