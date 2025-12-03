زمان دربی 106 تغییر کرد
با اعلام رسمی سازمان لیگ، زمان دربی پایتخت تغییر کرد.
به گزارش ایلنا، همه نگاهها به شهر اراک و برگزاری شهرآورد پایتخت است. جایی که تیمهای استقلال و پرسپولیس از هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم میروند تا دربی شماره 106 برگزار شود. مسابقهای که میتواند روی قهرمان نیم فصل تأثیر مهمی داشته باشد.
در همین خصوص و براساس اعلام رسمی سازمان لیگ، دربی پایتخت دیرتر آغاز خواهد شد. بر این اساس، مسابقه دو تیم پرسپولیس – استقلال روز جمعه ۱۴ آذر به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی(ره) شهر اراک برگزار می شود.
علاوه بر این، به علت عدم آمادگی ورزشگاه یادگار امام تبریز دیدار دو تیم تراکتور تبریز- استقلال خوزستان تیم روز پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز برگزار خواهد شد.