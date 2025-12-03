خبرگزاری کار ایران
بارسلونا ستاره کلیدی خود را تا پایان ۲۰۲۵ از دست داد

بارسلونا در دیداری تماشایی با نتیجه ۳-۱ اتلتیکو مادرید را در نوکمپ شکست داد، اما پیروزی شیرین کاتالان‌ها با مصدومیت تلخ دنی اولمو در حین گلزنی دوم، به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، بازی سه‌شنبه شب در ورزشگاه نوکمپ با برتری زودهنگام اتلتیکو آغاز شد. الکس بائنا در دقیقه ۲۰ با فراری هوشمندانه و ضربه‌ای آرام، دروازه خوان گارسیا را گشود. اما شاگردان هانسی فلیک خیلی زود واکنش نشان دادند و رافینیا با پاس عمقی فوق‌العاده پدری، در موقعیت تک‌به‌تک اوبلاک را مغلوب کرد و کار را به تساوی کشاند.

دقیقه ۴۳، دنی اولمو در محوطه جریمه سرنگون شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد، اما روبرت لواندوفسکی که معمولاً در ضربات پنالتی بی‌نقص است، ضربه‌اش را به بیرون فرستاد. با این حال، این ناکامی خللی در عزم بارسا ایجاد نکرد.

دقیقه ۶۲، اولمو با ضربه‌ای تماشایی با پای چپ از لبه محوطه جریمه، گل برتری تیمش را به ثمر رساند، اما در همان لحظه تعادل خود را از دست داد و به شدت روی شانه چپ فرود آمد. او بلافاصله زمین را ترک کرد و جای خود را به فرمین لوپز داد.

جشن پیروزی بارسلونا اما دوامی نداشت. روزنامه‌های اسپورت و آس گزارش دادند که اولمو دچار دررفتگی شانه شده و دست‌کم چهار هفته از میادین دور خواهد بود. با توجه به برنامه فشرده باقی‌مانده از سال ۲۰۲۵، بازگشت او به میادین تا اوایل ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) به تعویق افتاده است.

این مصدومیت برای اولمو که در دوران حضورش در لایپزیش نیز همین شانه را دچار دررفتگی کرده و ناچار به عمل جراحی شده بود، ضربه‌ای سنگین به شمار می‌رود. کادر پزشکی بارسلونا با نگرانی منتظر نتایج اسکن‌های تکمیلی است.

