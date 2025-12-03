شوخی گواردیولا پس از پیروزی سیتی: خدای من، موهایم ریخت!

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی روز گذشته در دیداری مهیج و پر از حادثه، موفق شد با نتیجه ۵ بر ۴ از سد فولام بگذرد. پپ گواردیولا که پس از بازی حالتی شبیه به کسی را داشت که از یک خطر بزرگ جان سالم به در برده است، در کنفرانس مطبوعاتی خود از اضطراب لحظات پایانی صحبت کرد.

در ۵۵ دقیقه ابتدایی، سیتی عملکردی بی‌رحمانه داشت. ارلینگ هالند صدمین گل خود در لیگ برتر را جشن گرفت و با رسیدن به این نقطه عطف در تنها ۱۱۱ بازی، رکورد دیگری را شکست. هم‌تیمی‌های او نیز با گلزنی‌های پیاپی، نشان دادند که نتیجه بازی قبل از رسیدن به ساعت اول مشخص شده است. تیانی ریندرز گل دوم، فیل فودن گل سوم را به زیبایی از پشت محوطه جریمه به ثمر رساند و اگرچه امیل اسمیت رو قبل از نیمه اول یکی از گل‌های فولام را جبران کرد، اما فودن بلافاصله پس از شروع مجدد دوباره گل زد. زمانی که شوت جرمی دوکو پس از برخورد با ساندر برگه تبدیل به گل پنجم شد، نتیجه ۵ بر یک شد و هواداران سیتی آسوده‌خاطر به جشن پرداختند. به نظر می‌رسید این یک بازی معمولی دیگر و چهل و یکمین باری است که تیم گواردیولا در لیگ برتر پنج گل به ثمر می‌رساند.

اما آنچه در ادامه رخ داد، باورنکردنی بود. الکس ایووبی با شوتی از راه دور اختلاف را کاهش داد و فولام ناگهان انرژی‌ای را که در طول بازی نداشت، کشف کرد. سپس ساموئل چوکوئزه، بازیکن تعویضی، لحظات پایانی بازی را به کابوسی شبیه کرد. اولین گل او آرامش سیتی را به هم ریخت. گل دوم چوکوئزه شش دقیقه بعد از راه رسید و هواداران میزبان را به شور و هیجان وادار کرد تا تیم خود را برای کسب تساوی غیرمحتمل تشویق کنند. در لحظات پایانی، تنها دفع توپ جانانه یوشکو گواردیول از روی خط دروازه، مانع از یکی از باورنکردنی‌ترین بازگشت‌های فصل شد.

گواردیولا با خنده و ناباوری، کنفرانس مطبوعاتی خود را با یک شوخی آغاز کرد: «لذت بردید؟ خوب بود، نه؟!» اما وقتی یک خبرنگار از او پرسید که آیا خودش لذت برده است، سرمربی سیتی دست‌های خود را بالا برد و فریاد زد:«من؟! خدای من، موهایم ریخت! خدای من!» او به شوخی از نود دقیقه‌ای که تحمل کرده بود، سخن گفت.

گواردیولا اعتراف کرد که در آن دقایق پرهیجان پایانی، سیتی صرفاً در تلاش بود تا خود را در جریان بازی حفظ کند. او گفت:«این لیگ برتر است، نمی‌توانید آن را کنترل کنید، این ماهیت لیگ برتر است. می‌دانم از من می‌پرسید چه اتفاقی افتاد و من پاسخی ندارم. این احساسات، این فوتبال است. چرا این کار را می‌کنید، چرا آن کار را؟ اما متأسفم که به شما بگویم، امروز ما کارهای باورنکردنی انجام دادیم، باورنکردنی، زیرا می‌دانم این تیم [فولام] چقدر سرسخت است.»

گواردیولا افزود:«ما توانایی‌مان را ثابت کردیم و گل‌هایی را که زدیم و کیفیتی را که نشان دادیم، ارائه دادیم. ارلینگ یک شانس برای ۶ بر ۳ داشت و بلافاصله بعد، نتیجه ۵ بر ۴ شد. وقتی این اتفاق می‌افتد، فقط مسئله بقا است. نپرسید چگونه، بازیکنان هم نمی‌دانند. در نهایت، ما آن را [پیروزی را] به دست آوردیم.»

