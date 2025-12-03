پرونده سیاه مدیر آکادمی یک باشگاه مطرح
وقتی مدعی سلامت، خود محور فساد است!
در فوتبال پایه ایران مشکلات و حواشی بسیاری وجود دارند اما بدترین آن، این است برخی از کسانی که خود را مدعی سلامت و عدالت میدانند، سالها پشت پرده کارهایی کردهاند که حالا همه چیزشان برملا شده اما ژست افشاگر به خود میگیرند!
به گزارش ایلنا، چند روز قبل یکی از مدیران سابق آکادمی یکی از مطرحترین باشگاههای کشور در یک مصاحبه، مدعی برملا کردن برخی ناگفتهها شد. آقای س.ر که با فشارهای نهادهای نامرتبط نزدیک به سه دهه در ردههای مختلف فعالیت داشت و هنگامی که در چندین برهه او را از مدیریت آکادمی عزل کردند، با ارتباطاتش به باشگاه فوق بازگشت اما به شکل عجیبی فقط و فقط حضور در تیمهای پایه را میخواست و لاغیر! حالا وقتی این فرد مصاحبهای درباره وضعیت نابسامان آکادمیها انجام داده، انگار از دوران کاری خودش و عملکرد پشت پردهاش صحبت میکند.
عملکرد سیاه او در باشگاه سابقش یادآور انحصار و فساد گسترده است. او ردههای مختلف را به جولانگاه شخصی خودش تبدیل کرده بود تا کنترل همه چیز در دستانش باشد؛ حتی کارت بانکی برخی مربیان هم در اختیار آقای س.ر بود! سواستفاده از والدین پولدار، نفوذ روی مربیان تیمهای پایه برای پیشبرد منافع شخصی، برداشتن اجناس برای خود و خانواده و گماردن اعضای خانواده در ردههای مختلف، نمونههای آشکار این سواستفاده هستند. همه اینها، از شمال تا جنوب و از غرب تا مرکز کشور، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به او و شبکهاش برمیگردد. کسی که به ع-خ بازی میداد چرا که با خانواده او روابط عجیبی داشت!
او همچنان به شکل مذبوحانهای تلاش میکند از خودش چهرهای پاک و مدعی سلامت نشان دهد، اما مدارک و فاکتورهایی که از سالها پیش باقی مانده و هنوز تسویه نشده، حقیقت دیگری را روایت میکنند. پروندههایی که به نام باشگاه ثبت شدهاند، نشان میدهند سواستفادههای وی گستردهتر از آن است که در مصاحبههایش مدعی انجام آن توسط دیگران است. وقتی تمام این موارد کنار هم قرار میگیرد، واضح است که انتقادهای او نه درباره اصلاح فوتبال پایه، بلکه آینهای درباره عملکرد شخصی خودش است!
فوتبال ایران سالهاست با مشکلات ریشهای در مدیریت آکادمیها مواجه است و افشای چنین عملکردهایی نشان میدهد که برای اصلاح واقعی، فقط حرف زدن کافی نیست؛ باید شفافیت و پاسخگویی در صدر کار قرار گیرد. کسی که سالها از پشت میزها و قدرتهای انحصاری بهره برده، حالا نمیتواند با ادعای سلامت، خود را پاک نشان دهد. آقای س.ر مدتهاست از باشگاه معروف کنار گذاشته شده و حتی مبلغی بالغ بر 5 میلیارد تومان بابت سنوات از باشگاه دریافت کرده اما هنوز که هنوز است، با اسم مدیر آکادمی این باشگاه مصاحبه میکند و برای خودش اعتبار میخرد!