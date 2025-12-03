اسکوچیچ: نقد کردن تیم قهرمان آسان است!
دراگان اسکوچیچ در کنفرانس خبری پیش از بازی استقلال خوزستان صحبتهای جالبی را مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور در کنفرانس خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان حضور یافت و در ابتدای صحبتهایش گفت: بازی فردا آسانتر از دیدار قبلی نخواهد بود. این هفته فرصت داشتیم که بازی فبلی را آنالیز کنیم و ریکاوری انجام بدهیم و امددهسازی عادی را پیش بردیم.
وی افزود: نسبت به بازی قبل نکاتی هست که از آنها ناراضی ام. به بازیکنان گفتم نتیجه خوب بود اما نخوه بازی مشکلاتی داشت. از آنها میخواهم به این موضوع واکنش نشان بدهند. از بازیکنان میخواهم اینطور نباشند که فقط در حد کفایت تلاش کنند. آنها باید دائما برای پیشرفت تلاش کنند.
سرمربی تراکتور با اشاره به غیبت صادق محرمی و ایگور پوستونسکی افزود: این دو بازیکن را در اختیار نداریم اما انتظار نمایش خوبی داریم. این مسابقه برای رسیدن به صدر جدول اهمیت حیاتی دارد و همه باید با جدیت و مسئولیتپذیری کامل حاضر شوند. هواداران در کنارمان باشند؛ خودشان دیدند حضورشان چقدر در موفقیت تیم تأثیرگذار است. باید با همافزایی کار را به نتیجه برسانیم. هدف ما رسیدن به صدر و حضور در کورس قهرمانی است.
اسکوچیچ درباره فشردگی مسابقات و تعطیلات اندک نیمفصل، تصریح کرد: تنها دغدغه من پیروزی در بازیهاست. از بازیکنانم انتظار حداکثری دارم. اینکه برنامه استراحت یا فشردگی مسابقات چگونه است، دغدغه من نیست. بازیبهبازی پیش میرویم. البته درباره دورهبندی تمرینات و استفاده چرخشی از بازیکنان فکر میکنیم. برای تیمی که در سه جام میجنگد، چنین برنامهریزی کاملاً طبیعی است.
وی در پاسخ به اینکه چرا نسبت به فصل گذشته استفاده بیشتری از بازیکنان نیمکتنشین دارد، بیان کرد: نقد کردن تیم قهرمان آسان است، اما من بهتر میدانم رختکن در چه شرایطی بوده است. انتقادپذیر هستم اما تصمیمی میگیرم که به نفع تیم باشد. بازخوردها را میشنوم، اما در نهایت تصمیمگیر اصلی من هستم.
وی در خصوص شایعات نقلوانتقالات نیمفصل نیز گفت: شایعه تا دلتان بخواهد وجود دارد؛ با همانها پیش بروید شاید به نتیجه برسید! در ایران بازار شایعات همیشه داغ است. من فردا بازی دارم و ذهنم درگیر کار خودم است. تنها پروژه من “بردن بازی” است. همه چیز در زمان خودش و با اطلاعات صحیح اعلام میشود. بازیکنانم بهترینها هستند و هیچکس از آینده خبر ندارد.
اسکوچیچ درباره وضعیت مصدومیت صادق محرمی و ایگور پوستونسکی، توضیح داد: برای بازگشت محرمی حدود ۲۰ روز زمان نیاز است و هر دو بازیکن برنامه انفرادی بازتوانی را دنبال میکنند. امیدواریم ایگور هم زودتر برگردد. مصدومیت او جدی بود و باید بگویم یک مصدومیت ساده اما آزاردهنده بود؛ چون هنگام گرمکردن اتفاق افتاد. این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. پیشگو نیستم که دقیقاً بگویم چند روز طول میکشد، اما پیشبینی حدود دو هفته است که ممکن است کم یا زیاد شود.