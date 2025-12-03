رسمی: نامزدهای نهایی جایزه گلوب ساکر 2025 معرفی شدند
پس از پایان مرحله رأیگیری اولیه، ۱۵ بازیکن برتر به فهرست نهایی رقابت برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال گلوب ساکر 2025 راه یافتند.
به گزارش ایلنا، شانزدهمین دوره مراسم گلوب ساکر، روز جمعه ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲5) در دبی و در ۱۲ بخش مختلف برگزار میشود.
هرچند که گلوب ساکر اعتبار توپ طلا یا «دِبِست» را ندارد، اما یکی از مهمترین گردهماییهای سالانه ستارگان فوتبال محسوب میشود. سال گذشته، وینیسیوس جونیور و رئال مادرید به ترتیب برنده جوایز بهترین بازیکن و بهترین باشگاه سال شدند.
نحوه انتخاب بهترین بازیکن سال در گلوب ساکر
رأیگیری این جایزه ترکیبی از آرای هواداران و هیئت داوران حرفهای است.
- در مرحله نخست، همه هواداران از سراسر جهان میتوانند رأی بدهند.
- در مرحله نهایی، رأی عمومی و رأی هیئت داوران هر دو در نتیجه تأثیر دارند.
- هیئت داوران شامل چهرههای معتبر دنیای فوتبال است؛ افرادی مانند ایکر کاسیاس، فرانچسکو توتی و مارچلو لیپی نیز در دورههای گذشته جزو داوران بودهاند.