رسمی: نامزدهای نهایی جایزه گلوب ساکر 2025 معرفی شدند

رسمی: نامزدهای نهایی جایزه گلوب ساکر 2025 معرفی شدند
پس از پایان مرحله رأی‌گیری اولیه، ۱۵‏‎ ‎بازیکن برتر به فهرست نهایی رقابت برای کسب عنوان ‏بهترین بازیکن سال گلوب ساکر 2025 راه یافتند‎.‎

به گزارش ایلنا، شانزدهمین دوره مراسم گلوب ساکر، روز جمعه ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲5) در دبی و در ‌‌۱۲‌‎ ‎بخش مختلف برگزار می‌شود.

هرچند که گلوب ساکر اعتبار توپ طلا یا «دِبِست» را ندارد، اما یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه ستارگان فوتبال محسوب می‌شود. سال گذشته، وینیسیوس جونیور و رئال مادرید به ترتیب برنده جوایز بهترین بازیکن و بهترین باشگاه سال شدند.

نحوه انتخاب بهترین بازیکن سال در گلوب ساکر

رأی‌گیری این جایزه ترکیبی از آرای هواداران و هیئت داوران حرفه‌ای است.

  • در مرحله نخست، همه هواداران از سراسر جهان می‌توانند رأی بدهند.
  • در مرحله نهایی، رأی عمومی و رأی هیئت داوران هر دو در نتیجه تأثیر دارند.
  • هیئت داوران شامل چهره‌های معتبر دنیای فوتبال است؛ افرادی مانند ایکر کاسیاس، فرانچسکو توتی و مارچلو لیپی نیز در دوره‌های گذشته جزو داوران بوده‌اند.
