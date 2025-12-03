زمان نشست خبری پرسپولیس و استقلال اعلام شد
از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیمهای پرسپولیس و استقلال اعلام شد.
به گزارش ایلنا، و به نقل از سازمان لیگ، زمان نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان تیمهای پرسپولیس و استقلال از هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که در هتل امیرکبیر شهر اراک برگزار میشود، به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
ساعت ۱۸ : اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس
ساعت ۱۹ : ریکاردو سایپینتو سرمربی استقلال
مسابقه دو تیم از ساعت ۱۵ روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه امام خمینی(ره) شهر اراک برگزار میشود.