اعلام اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر

کد خبر : 1722415
اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:

محمد جواد آزاده انضباطی، مهدی خانه آباد مربی انضباطی، وحید رضایی سرمربی انضباطی شمس آذر قزوین

رسول زمانی مربی کارت قرمز، مجید محافظت کار مربی دو اخطاره آلومینیوم اراک

نونو باربوسو مورایز مربی ۲ اخطاره استقلال

سعید محمدی فرد ۴ اخطاره علی طاهران سرخه ۴ اخطاره چادرملو اردکان

سیدپویا مختاری هزار رود ۴ اخطاره ذوب آهن اصفهان

سینا مریدی کارت قرمز فولاد خوزستان

امیرحسین صدقی  کارت قرمز مس رفسنجان

امیررضا افسرده  ۴ اخطاره حسین شاهین ۲ اخطاره ملوان بندرانزلی

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی  که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند. 

انتهای پیام/
