پیام تبریک یاسر آسانی به جلالی و حردانی
یاسر آسانی صدتایی شدن جلالی و حردانی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، اعضای تیم استقلال در آستانه دیدار با رقیب سنتی، تصمیم گرفتند دو بازیکن خود را سورپرایز کنند. در حاشیه تمرینات روز گذشته آبیها، ریکاردو ساپینتو به همراه اعضای کادر فنی و شاگردانش، پیراهن شماره 100 استقلال را به دو بازیکن این تیم اهدا کردند.
ابوالفضل جلالی و صالح حردانی که اخیرا وارد باشگاه صدتایی در تاریخ استقلال شدهاند از سوی همتیمیها مورد تقدیر قرار گرفتند تا حالا به عنوان نفرات باتجربه تیم نیز به حساب بیایند. این دو حضوری تقریبا همزمان در استقلال داشتند اما رفت و برگشت صالح از این تیم و مصدومیتهای جلالی اجازه نداد تا آنها زودتر به رکورد صد برسند.
حالا هم یاسر آسانی وینگر خوش تکنیک استقلالیها که حضوری فعال در فضای مجازی دارد، در صفحه شخصی خود، پیام تبریک جداگانهای نیز برای ابوالفضل و صالح فرستاده است.
این دو بازیکن که مدافعان چپ و راست استقلال هستند، در فصول اخیر و با وجود تغییرات متعدد کادر فنی، همواره جزو نفرات کلیدی و ملیپوش آبیها بودهاند.