پیشنهاد فردیناند به جرارد: آماده بازگشت به لیورپول باش!
در پی ادامه نتایج ضعیف لیورپول در لیگ برتر، ریو فردیناند، مدافع سابق منچستریونایتد، به استیون جرارد توصیه کرده است که در حالت آمادهباش برای دریافت تماس از آنفیلد باشد.
به گزارش ایلنا، عملکرد ضعیف اخیر لیورپول که تنها دو پیروزی در پنج بازی گذشته لیگ برتر را برای این تیم به همراه داشته، آینده آرنه اشلوت، مربی هلندی، در آنفیلد را در هالهای از ابهام قرار داده است. لیورپول که با ۹ امتیاز اختلاف نسبت به آرسنال صدرنشین، در رده هشتم جدول قرار دارد، با وجود پیروزی آخر هفته مقابل وستهام، همچنان از دوران بدشانسی خود فاصله نگرفته است.
ریو فردیناند، کارشناس و مدافع سابق تیم ملی انگلیس، در کانال یوتیوب خود با اشاره به شرایط بحرانی لیورپول، تغییرات مدیریتی را محتمل دانست و گفت که جرارد برای تثبیت اوضاع در این شرایط، گزینه مناسبی خواهد بود.
فردیناند فاش کرد که اخیراً به جرارد توصیه کرده است:«همین چند روز پیش سر میز غذا به او [جرارد] گفتم: ببین رفیق، باید ابزارت را آماده کنی. ابزارت را تیز و آماده کن، چون ممکن است به عنوان سرمربی موقت به تیم برگردی. من به این فکر میکردم.»
او افزود:«بازیهای زیادی در پیش است و فکر نمیکنم اشلوت بتواند از پس همه آنها به خوبی برآید. فکر میکنم فشار سکوها و هواداران ممکن است بیش از حد باشد و آنها [مدیران] تصمیمی بگیرند. در چنین شرایطی، فردی مثل استیون جرارد که یک اسطوره باشگاه است، صرف نظر از سوابقش در باشگاههای دیگر، آماده است تا وارد شود و اوضاع را تثبیت کند. اگر استیون جرارد تماسی دریافت میکرد، من اصلاً تعجب نمیکردم.»
در همین حال، استیون جرارد، کاپیتان سابق لیورپول، به ایده در بحران بودن این باشگاه واکنش نشان داد. او هفته گذشته و پس از شکست ۴ بر یک لیورپول مقابل پیاسوی آیندهوون در لیگ قهرمانان اروپا، گفت:«با هر شکست، به خصوص شکستهایی با این کیفیت، به بحران نزدیکتر میشوید. اما من دوست ندارم از این واژه استفاده کنم، زیرا برای من بحران به معنای باشگاهی است که برای بازگشت به اوج، به سالها زمان نیاز دارد و فکر نمیکنم لیورپول اصلاً در آن نقطه باشد.»
جرارد تأکید کرد:«آنها هنوز بازیکنان فوقالعادهای دارند و اکثریت این تیم قهرمان لیگ شدند. بنابراین، واژه "بحران" بسیار قوی است و نسبت به برخی بازیکنانی که برای این باشگاه افتخار کسب کردهاند و مربی که موفقیتآمیز عمل کرده، بیاحترامی بزرگی است.»
او افزود: «این عملکرد به اندازه کافی خوب نیست. هیچ بهانهای برای این اتفاق در این باشگاه پذیرفته نیست. همه این را میدانند. اما "بحران" کلمه قدرتمندی است. اگر این وضعیت شش ماه دیگر یا یک سال دیگر ادامه داشت و از آن موفقیت دورتر بودیم، شاید بتوان از چنین واژهای استفاده کرد.»
جرارد با تأیید وضعیت بد تیم، گفت: «نمیتوان انکار کرد که این تیم به شدت در حال دست و پنجه نرم کردن است، در یک دوره وحشتناک قرار دارند، اعتماد به نفس در پایینترین سطح خود است و همچنان دچار ضعف میشوند. آنها همچنان گل میخورند، بسیار باز بازی میکنند، و تا زمانی که مربی نتواند پاسخها و ثبات را در تیم پیدا کند، این روند ادامه خواهد داشت.»