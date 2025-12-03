واکاوی نقاط قوت و ضعف کاروان ایران در بحرین

به گزارش ایلنا، نشست ارزیابی و آسیب‌شناسی ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 بحرین، امروز (سه‌شنبه ۱۱ آذرماه) با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان چندی پیش در حالی برگزار شد که کاروان ورزش کشورمان با حضور ۲۳۹ ورزشکار در ۲۴ رشته این مسابقات شرکت کرد و در نهایت با مجموع ۷۶ مدال (۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز) بعد از چین، ازبکستان و قزاقستان به عنوان چهارم رسید؛ عنوانی ارزشمند که در جای خود جزو درخور توجه‌ترین نتایج کارنامه ورزش کشور محسوب می‌شود.

ایران که در دو دوره پیشین بزرگ‌ترین فستیوال ورزشی جوانان قاره با تیم کم‌جمعیتی در این آوردگاه شرکت کرده بود، به ترتیب جایگاه‌های یازدهم و بیستم را از آنِ خود کرده بود. برای این دوره از پیکارها اما با تصمیم وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، کاروانی پرجمعیت به بحرین اعزام شد تا پشتوانه‌سازی لازم برای حضور پرقدرت این ورزشکاران در بازی‌های المپیک جهانی جوانان که سال آینده در سنگال (داکار 2026) برگزار می‌شود و همواره از اعتبار بالایی برخوردار است، صورت پذیرد.

جهش ۱۶ پله‌ای ایران نسبت به دوره قبل این بازی‌ها و مدال‌آوری ۸۰ درصدی در رشته‌های اعزامی، بدون تردید چهره‌ای پرافتخار از نسل تازه ورزش کشورمان را نشان داد که باید منتظر درخشش آن‌ها در میدان‌های مهم‌تر جهانی بود.

اما در کنار این موفقیت‌ها رشته‌هایی بودند که به‌رغم بهره‌مندی از امکانات مالی و شرایط لازم، بدون مدال به کار خود پایان دادند و نتوانستند نتیجه قابل دفاعی داشته باشند.

بر این اساس، مقامات، مسئولان و کارشناسان ارشد ورزش کشور امروز در نشستی چهار‌ساعته عملکرد ملی‌پوشان جوان حاضر در بازی‌های بحرین را بررسی کردند تا ضمن آگاهی دقیق از نقاط ضعف و قوت آن‌ها، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای بهبود کاستی‌ها و ارتقای هرچه بهتر ملی‌پوشان مدال‌آور انجام شود.

ارتقای دانش مربیان در تیم‌های ملی پایه، جلوگیری از آسیب‌دیدگی ملی‌پوشان، استفاده از ظرفیت تیم‌های ملی ورزش دانش‌آموزی و اتصال زنجیره رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر به تیم‌های پایه و نظارت جدی بر فدراسیون‌هایی که صاحب مدال طلای این دوره از بازی‌ها شدند؛ اصلی‌ترین موضوعاتی بود که کارشناسان در نشست مربوطه بر آن تأکید داشتند و مقرر شد در جلسات کارشناسی پیش‌رو به‌طور جدی پیگیری شود.

سید شروین اسبقیان، سید مناف هاشمی، نصرالله سجادی، مهدی علی‌نژاد، محمدرضا داورزنی، علی کفاشیان، علی رغبتی، علیرضا پاکدل، رضا شجیع، اصغر رحیمی، محمدرضا عابدی محزون و محمدعلی ثابت‌قدم نفراتی بودند که در نشست بررسی و ارزیابی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شرکت داشتند.

