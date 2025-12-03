اصرار فیفا بر اجرای قانون جدید VAR در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، فیفا با وجود مخالفت لیگ‌های داخلی و برخی اعضا، همچنان مصمم است در جام جهانی ۲۰۲۶ تغییر مهمی در قوانین VAR اعمال کند؛ تغییری که به داور ویدیویی اجازه می‌دهد در مورد کرنرها نیز بررسی انجام دهد. این قانون که بخشی از بازنگری گسترده در پروتکل VAR است، در جلسه اکتبر هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB) مطرح شد اما مورد پذیرش کامل قرار نگرفت.

مسیر سخت برای تأیید قانون جدید

IFAB در نشست ماه اکتبر تنها با یک بخش از اصلاحات پیشنهادی موافقت کرد: بررسی کارت‌های زرد اشتباه که می‌تواند به تغییر کارت منجر شود. اما پیشنهاد بررسی کرنرها با VAR رد شد؛ موضوعی که اکنون فیفا را مجبور می‌کند برای اجرای این قانون در جام جهانی ۲۰۲۶، آزمایش‌های گسترده و جهانی انجام دهد تا امکان تصویب نهایی آن فراهم شود.

حمایت کولینا و مثال جنجالی یورو ۲۰۱۶

پیرلوئیجی کولینا، داور سرشناس و رئیس کمیته داوران فیفا، از حامیان اصلی این تغییر است. او با اشاره به نمونه‌ای مشهور از فینال یورو ۲۰۱۶ -جایی که پرتغال به اشتباه در وقت اضافه یک ضربه آزاد خطرناک دریافت کرد- استدلال می‌کند که چنین اشتباهاتی با بازبینی دقیق‌تر قابل جلوگیری است.

قرار است در نشست بعدی IFAB در ژانویه درباره جزییات این طرح بیشتر گفت‌وگو شود.

نگرانی لیگ‌ها: توقف‌های بیشتر و اتلاف زمان

مهم‌ترین دغدغه لیگ‌های مختلف جهان، توقف‌های طولانی‌تر بازی و افزایش زمان تلف شده مسابقه است. مارک بولینگهام، مدیرعامل اتحادیه فوتبال انگلیس و عضو هیئت IFAB، در گفت‌وگو با BBC گفته است:«فکر نمی‌کنیم نیازی به گسترش VAR باشد. در حال حاضر بحث‌های زیادی درباره نقش VAR مطرح است، اما از نظر ما همین مدل موجود کافی است. بازی همین حالا هم وقفه‌های زیادی دارد.»

اگر قانون تصویب شود، هر کرنر باید بررسی شود

طبق قوانین فعلی، داور پس از شروع مجدد بازی -حتی اگر بداند تصمیم اشتباه بوده- دیگر نمی‌تواند آن را تغییر دهد. بنابراین اگر قرار باشد خطاهای منجر به کرنر نیز بررسی شوند، باید قبل از اجرای هر کرنر بازبینی انجام بگیرد.

این یعنی در جام جهانی ۲۰۲۶، هر کرنر باید زیر نظر VAR برود؛ هرچند در اغلب موارد نتیجه بازبینی کاملاً روشن خواهد بود.

آزمایش‌های جهانی پیش از تصمیم نهایی

برای آنکه این تغییر بزرگ به مرحله اجرا برسد، فیفا باید روش‌های پیشنهادی خود را در مسابقات مختلف به‌صورت گسترده آزمایش کند تا نقاط ضعف احتمالی برطرف شود. تنها پس از تأیید کامل این آزمایش‌ها، امکان اعمال قانون تازه در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان وجود خواهد داشت.

