تغییر نگاه سرمربی پس از دو بازی تدارکاتی؛
جعفری: این دو بازی مسیر ما را برای انتخاب ترکیب استرالیا مشخص کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان گفت: این دو بازی فرصت مناسبی برای ارزیابی بازیکنان و تقویت ترکیب نهایی بود.
به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری پس از برگزاری دو دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان در فیفادی نوامبر، این مسابقات را گامی مهم در مسیر آمادهسازی و ارزیابی بازیکنان دانست و درباره عملکرد تیم گفت: این دو بازی برای ما فقط یک مسابقه نبود؛ فرصتی بود تا بتوانم بازیکنان بیشتری را در شرایط واقعی بازی ببینم. چند نفر از بچهها عملکرد بسیار خوبی داشتند و واقعا دیدگاهم نسبت به بعضی پستها تغییر کرد. بازیکنان به سطح خوبی از خودباوری رسیدهاند و این نکته مهمی است، چون ما نباید به یک گروه محدود از بازیکنان تکیه کنیم.
وی ادامه داد: دوست داشتم چند بازیکن دیگر هم در ترکیب حضور داشته باشند تا دستمان برای انتخاب ارنج بازتر شود، اما با همین مجموعه هم نمایش قابل قبولی داشتیم. در بازی اول عملکرد بدی نداشتیم، هرچند دو گل دریافت کردیم. اما در بازی دوم کاملا سوار میدان بودیم. اگر کمی هماهنگتر بودیم یا یکی دو مهره تخصصیتر-بهویژه یک مهاجم نوک تخصصی-در کنار تیم داشتیم، قطعا میتوانستیم بازی را ببریم.
جعفری درباره گل خورده در بازی دوم روز گذشته توضیح داد: گل ما روی یک کرنر بود. مریم یکتایی در آن صحنه دچار آسیب شد و روی زمین افتاده بود. همین باعث شد بچهها تصور کنند داور بازی را متوقف میکند و یک لحظه حواسشان پرت شد و در جاگیری اشتباه کردند. با این حال کلیت بازی بسیار خوب بود و ساختار تاکتیکیمان حفظ شد.
سرمربی تیم ملی ملی تاکید کرد که این دو مسابقه نقش کلیدی در انتخاب ترکیب نهایی برای دیدارهای آینده خواهد داشت: این بازیها به من کمک کرد تا مسیر انتخاب ترکیب اصلی برای مسابقات استرالیا شفافتر شود. تقریبا همه بازیکنان را در شرایط مسابقه دیدم و حالا اگر در آینده لازم باشد تغییری در ترکیب بدهم، شناخت دقیق و بیشتری نسبت به همه نفرات دارم.
جعفری در پایان گفت: همیشه گفتهام که هدف ما در این مرحله فقط نتیجه نیست؛ اهداف میانمدت و بلندمدت داریم. ولی در کنار آن تلاش میکنیم بهترین نتایج را هم کسب کنیم. از همه بازیکنانی که به اردو آمدند تشکر میکنم. خوشحالم که تیم مقابل ازبکستان فوتبال بازی کرد و به سراغ بازی مستقیم نرفت. امیدوارم بتوانیم جایگاه واقعی فوتبال بانوان ایران را تثبیت کنیم.