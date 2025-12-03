به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی، سرمربی بایرن‌مونیخ، در واکنش به اظهارات اخیر اولی هوینس که او را گزینه‌ای بالقوه برای هدایت آینده منچسترسیتی دانسته بود، هرگونه تمرکز بر این شایعات را رد کرد و گفت تنها به کارش در بایرن فکر می‌کند.

کمپانی که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ زیر نظر گواردیولا در سیتی بازی می‌کرد، از سبک و تفکر فوتبالی سرمربی اسپانیایی تأثیر زیادی گرفته است. او تابستان ۲۰۲۴ هدایت بایرن را بر عهده گرفت و در نخستین فصل حضورش توانست این تیم را پس از یک سال ناکامی، دوباره به قهرمانی بوندس‌لیگا برساند.

بایرن‌مونیخ در فصل جاری نیز با هدایت کمپانی عملکردی درخشان داشته است. این تیم با ۳۴ امتیاز از ۱۲ بازی (۱۱ برد و یک تساوی) صدرنشین بوندس‌لیگا است. آخرین پیروزی آنها با برتری ۶-۲ برابر فرایبورگ رقم خورد؛ دیداری که در آن لنارت کارل، مایکل اولیسه (۲ گل)، اوپامکانو، هری کین و نیکلاس جکسون گلزنی کردند.

در لیگ قهرمانان نیز روند بایرن تا پیش از شکست ۳-۱ مقابل آرسنال کاملاً بی‌نقص بود و اولین باخت فصل آنها در اروپا رقم خورد.

اولی هوینس، رئیس بایرن، اخیراً در یک رویداد تجاری اعلام کرد که پپ گواردیولا به او و کارل‌هاینتس رومنیگه گفته کمپانی «یک مربی فوق‌العاده» است و حتی روزی توانایی هدایت منچسترسیتی را خواهد داشت.

هوینس گفت:«کمپانی خیلی چیزها از پپ یاد گرفته. وقتی مکس ایبرل او را به‌عنوان گزینه سوم یا چهارم پیشنهاد داد، ما با پپ تماس گرفتیم. او گفت می‌توانید چشم‌بسته او را انتخاب کنید؛ او مربی شگفت‌انگیزی است و حتی روزی سیتی را هم هدایت خواهد کرد.»

سرمربی بلژیکی اما با خونسردی به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و تأکید کرد که برنامه‌ریزی بلندمدت در فوتبال بی‌معناست.

او گفت:«همیشه گفته‌ام اظهارنظر درباره صحبت‌های آقای هوینس کار من نیست. احترام زیادی برای او قائلم، اما در فوتبال نمی‌شود این‌قدر جلوتر را دید. تمام تمرکزم روی بایرن و کاری است که باید همین حالا انجام بدهیم. هیچ فکری درباره تیم‌های دیگر ندارم و فقط بایرن را می‌بینم.»

