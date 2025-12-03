خبرگزاری کار ایران
برگزاری تمرین بانوان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
تیم فوتبال بانوان پرسپولیس امروز (سه شنبه) در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی، زیر نظر مریم آزمون تمرین کرد تا خود را برای ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر در ۲۱ آذرماه آماده کند.

به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در زمین شماره دو مجموعه آزادی و با حضور کلیه بازیکنان برگزار شد. شاگردان مریم آزمون در آغاز جلسه تمرینی با انجام حرکات گرم‌کردن، بدن‌های خود را برای ورود به بخش‌های اصلی آماده کردند.

در ادامه، بازیکنان وارد تمرینات پلایومتریک در چهار ایستگاه شدند. برنامه‌ای که با هدف افزایش توان انفجاری و ارتقای آمادگی جسمانی انجام شد. پس از آن، سرخ‌پوشان بخش تاکتیکی را دنبال کردند که شامل کارهای دفاعی و حمله و اجرای حملات ترکیبی بود.

بخش پایانی تمرین نیز به ضربات شروع مجدد اختصاص داشت و بازیکنان زیر نظر کادر فنی روی ارسال‌ها، ایستگاهی‌ها و کرنرها کار کردند.

تیم بانوان پرسپولیس این روزها خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان آماده می‌کند. رقابت‌هایی که طبق برنامه از روز جمعه ۲۱ آذرماه با بازی مقابل تیم ایستا از سر گرفته خواهد شد.

