برگزاری تمرین بانوان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا، تمرین امروز تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در زمین شماره دو مجموعه آزادی و با حضور کلیه بازیکنان برگزار شد. شاگردان مریم آزمون در آغاز جلسه تمرینی با انجام حرکات گرم‌کردن، بدن‌های خود را برای ورود به بخش‌های اصلی آماده کردند.

در ادامه، بازیکنان وارد تمرینات پلایومتریک در چهار ایستگاه شدند. برنامه‌ای که با هدف افزایش توان انفجاری و ارتقای آمادگی جسمانی انجام شد. پس از آن، سرخ‌پوشان بخش تاکتیکی را دنبال کردند که شامل کارهای دفاعی و حمله و اجرای حملات ترکیبی بود.

بخش پایانی تمرین نیز به ضربات شروع مجدد اختصاص داشت و بازیکنان زیر نظر کادر فنی روی ارسال‌ها، ایستگاهی‌ها و کرنرها کار کردند.

تیم بانوان پرسپولیس این روزها خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان آماده می‌کند. رقابت‌هایی که طبق برنامه از روز جمعه ۲۱ آذرماه با بازی مقابل تیم ایستا از سر گرفته خواهد شد.

