اتفاق عجیب در مورد محل اسکان پرسپولیس و استقلال در اراک

به گزارش ایلنا، دو تیم پرسپولیس و استقلال، در هفته دوازدهم لیگ برتر، روز جمعه مقابل هم صف‌آرایی کرده و شهرآورد ۱۰۶ را در شهر اراک برگزار می‌کنند.

بر همین اساس، کاروان پرسپولیس قرار است روز پنج‌شنبه راهی اراک شود.

نکته قابل توجه این است که به دلیل کمبود هتل مناسب در اراک، اعضای دو تیم پرسپولیس و استقلال به همراه داوران و ناظر مسابقه، در هتل امیرکبیر این شهر اقامت خواهند داشت. این درحالی است که فصل گذشته هم شهرآورد رفت، در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار شد و برای آن بازی نیز اعضای دو تیم در یک هتل مستقر شده بودند.

مسابقه دو تیم روز جمعه ساعت ۱۵ و در حضور ۸۶۰۰ تماشاگر برگزار خواهد شد که گفته می‌شود حدود ۱۶۰۰ بانوی هوادار نیز این بازی را از نزدیک مشاهده خواهند کرد.