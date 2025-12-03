به گزارش ایلنا، یعقوب براجعه با گلزنی مقابل برزیل در جام جهانی نوجوانان شناخته شد و جالب است بدانید او جزو اندک بازیکنانی است که از تیم‌های ملی شناخته شده و به سطح اول رقابت‌های باشگاهی رسید.

براجعه فصل قبل خیلی زود مورد توجه گاریدو قرار گرفت اما خیلی زود نیمکت نشین شد. در دوره کارتال بازی‌های بیشتری به براجعه رسید و اواخر فصل دوباره به ترکیب اصلی برگشت و حتی آخرین گل فصل سرخ‌ها را نیز به ثمر رساند.

فصل قبل در مجموع فصل بدی برای این بازیکن جوان نبود اما او هرگز حضور در دربی را تجربه نکرد. این بازیکن که ظاهراً برای وینگر راست مناسب‌تر از دفاع راست به نظر می‌رسد در هر دو دربی رفت و برگشت حتی در فهرست تیمش هم حاضر نبود. در هر دو مسابقه فرشاد فرجی در پست او به میدان رفت و حتی ایوب العملود مدافع راست اصلی سرخ‌ها نیز نتوانست در این دو دربی فیکس باشد.

فصل قبل براجعه در شرایطی بعضاً چشم گاریدو و کارتال را می‌گرفت که بعد از عملود و فرجی سومین مدافع راست تیم بود. با این حال امسال او بعد از سرژ اوریه نفر دوم این پست به حساب می‌آید آن هم در شرایطی که بیشتر از هر بازیکنی در این پست به میدان رفته است. با وجود تست سهیل صحرایی و میلاد محمدی در این پست در دوران آسیب‌دیدگی و بیماری اوریه، براجعه بیشترین بازی را در جناح راست خط دفاعی انجام داده است.

براجعه هفته گذشته در ترکیب پرسپولیس در دیدار برابر شمس‌آذر در ترکیب اصلی به میدان رفت و در جنجالی‌ترین صحنه بازی حضور داشت؛ جایی که برخورد او با میلاد سورگی صحنه‌ای مشکوک به پنالتی شکل داد اما تیزبینی داور و عدم تشخیص پنالتی از سوی او باعث شد تا جای این بازیکن در ترکیب سرخ‌ها برای بازی پیش‌رو رزرو شود.

با این شرایط حالا در آستانه دربی و در شرایطی که اوریه تا حدی به شرایط مسابقه نزدیک شده، به نظر می‌رسد براجعه شانس بیشتری برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی را داشته باشد. از این حیث دیدار جمعه برای او می‌تواند یک مسابقه کاملاً خاص و ویژه باشد چرا که بعد از دو دربی خارج از لیست و سکونشینی حالا با حضور در ترکیب اصلی تجربه فوق‌العاده بزرگی را از سر خواهد گذراند؛ مسابقه‌ای که او در آن روبروی علیرضا کوشکی، بازیکن خوش تکنیک آبی‌ها قرار خواهد گرفت و روز دشواری را خواهد داشت.

بازی دادن به براجعه هم از سوی اوسمار یک ریسک بزرگ خواهد بود چرا که هم امکان دارد با اشباهی فردی شرایط تیمش را سخت کند هم احتمالش هست با ارائه یک بازی جسورانه و انرژیک یکی از بهترین بازیکنان تیمش در این میدان بزرگ باشد.

