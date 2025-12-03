خبرگزاری کار ایران
فلیک: بارسلونا مقابل اتلتیکو فرازمینی بازی کرد
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از پیروزی ۳-۱ تیمش مقابل اتلتیکو مادرید در هفته نوزدهم لالیگا، عملکرد بازیکنانش را بی‌نظیر توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در ارزیابی خود از دیدار مقابل اتلتیکو مادرید که به دلیل برگزاری سوپرجام در ژانویه به تعویق افتاده بود، از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد. او همچنین به تعویض پدری به دلیل خستگی و وضعیت مصدومیت دنی اولمو اشاره کرد و گفت که وضعیت او مشخص خواهد شد.

ارزیابی کلی

فلیک درباره عملکرد تیمش گفت: «فکر می‌کنم نمایش ما فرازمینی و بی‌نظیر بود. ما با هم جنگیدیم و این فوق‌العاده بود.»

رضایت از نتیجه

وی در ادامه افزود: «بسیار راضی هستم. بازگرداندن بازیکنان به فرم خوب بسیار مهم است. برخی هنوز به طور کامل آماده نیستند و ما مجبور به تعویض آن‌ها شدیم. با توپ، کنترل بیشتری داشتیم و فضاهای بیشتری ایجاد کردیم که این نکته مثبتی بود.»

درخشش رافینیا

فلیک درباره رافینیا گفت: «او بازیکن بسیار مهمی برای ماست. امروز توانستیم این را ببینیم، اما در بازی گذشته نیز چنین عملکردی داشت. از نتیجه و کسب سه امتیاز بسیار خوشحالم.»

مصدومیت پدری و اولمو

سرمربی بارسلونا در مورد وضعیت پدری و دنی اولمو اظهار داشت: «پدری حالش خوب است، اما کمی خسته بود. دنی اولمو در ناحیه شانه مشکل دارد و فردا وضعیت او را بررسی خواهیم کرد.»

اهمیت پیروزی

فلیک در پایان گفت: «بله، قطعاً. کسب اعتماد به نفس در برابر یک تیم خوب مانند اتلتیکو همیشه بسیار عالی است.»

