بازگشت وینگر پرسپولیس به محل گل تماشایی به استقلال!
امین کاظمیان فصل گذشته در اراک به استقلال گل زده بود.

به گزارش ایلنا، امین کاظمیان در آذرماه ۱۴۰۳ و در لباس آلومینیوم اراک، یکی از لحظاتی را رقم زد که هنوز در ذهن هواداران آن تیم مانده است. او در دیداری حساس برابر استقلال، با ضربه‌ای دقیق و تماشایی بازی را به تساوی کشاند و تیمش را از شکست نجات داد. آن گل ارزشمند علاوه بر تثبیت جایگاهش در ترکیب آلومینیوم، باعث شد نام او بیشتر شنیده شود و بعدها مسیر انتقالش به پرسپولیس هموارتر شود.

حالا یک سال بعد، این وینگر چپ پا بار دیگر به همان ورزشگاه بازمی‌گردد؛ اما این‌بار با پیراهن پرسپولیس و در بزرگ‌ترین بازی فوتبال ایران. او اگرچه در رقابت با اوستون اورونوف و امید عالیشاه شانس اول حضور در ترکیب اصلی نیست، اما به‌عنوان یکی از گزینه‌های تأثیرگذار روی نیمکت، انگیزه بالایی برای ورود به زمین و تغییر روند بازی دارد.

کاظمیان در هفته‌های اخیر با دوندگی بالا و بازی‌خوانی قابل‌قبول، نظر مثبت اوسمار ویرا را جلب کرده و همین مسئله ممکن است شانس او را برای حضور در دقایقی از دربی افزایش دهد. 

علاوه بر این، سابقه گل‌زنی مقابل همین استقلال می‌تواند یک امتیاز ذهنی برای او و پرسپولیس باشد، به‌ویژه در مسابقه‌ای که گاهی یک لحظه، یک واکنش و یک شوت مسیر تاریخ را عوض می‌کند.

