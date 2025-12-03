تمجید سیمئونه از رافینیا پس از شکست برابر بارسلونا

به گزارش ایلنا، اتلتیکومادرید در یکی از مهم‌ترین دیدارهای لالیگا در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ به مصاف بارسلونا رفت. این تیم با وجود به ثمر رساندن گل اول، در نهایت با گل‌های رافینیا، دنی اولمو و فران تورس ۳-۱ شکست خورد. پس از این نتیجه، سیمئونه در گفت‌وگو با خبرنگاران به بررسی عملکرد تیم و بازی پرداخت.

عملکرد تیم

سیمئونه در ارزیابی کلی از تیمش گفت: «از عملکرد تیم بسیار راضی هستم. ما با شروع خوبی وارد بازی شدیم، اما بعد از آن بارسلونا توانست از نقاط ضعف ما استفاده کند. در نیمه دوم آن‌ها کمی بهتر عمل کردند، اما از دقیقه ۲۰ به بعد ما کنترل بازی را به دست گرفتیم و سه موقعیت گل داشتیم که متأسفانه نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. به‌طور کلی از نمایش تیم رضایت دارم.»

نمایش بارسلونا

وی در خصوص عملکرد بارسلونا تصریح کرد: «ما می‌دانیم که آن‌ها در میانه میدان بسیار قوی هستند و با تعداد زیادی بازیکن در فضاهای داخلی بازی می‌کنند. امروز هم در صحنه‌های منتهی به دو گلشان واقعاً خوب عمل کردند.»

صحبت‌های بین دو نیمه

سیمئونه به صحبت‌های بین دو نیمه اشاره کرد و گفت: «در وقت استراحت به بازیکنان گفتیم که نباید اجازه دهیم بارسلونا از میانه میدان بازی کند. در نیمه دوم این موضوع را بهتر کنترل کردیم. واکنش تیم در دقایق پایانی برایم رضایت‌بخش بود. هرچند که نتوانستیم پیروز شویم، اما تیم به خوبی جنگید و برای گرفتن توپ از حریف باید تلاش زیادی کرد که کار آسانی نیست.»

عملکرد رافینیا

سیمئونه در ادامه به تمجید از رافینیا پرداخت و گفت: «رافینیا بازیکنی همه‌کاره است؛ او گل می‌زند و در پرس کردن حریف نیز فعال است. واقعاً نمی‌دانم چگونه او برنده توپ طلا نشده است!»

نظرت درباره بائنا

در مورد بائنا، سرمربی اتلتیکومادرید اظهار کرد: «بائنا بازیکنی تعیین‌کننده است و به طرز فوق‌العاده‌ای در حال پیشرفت است. او شجاعت دارد در هر نقطه از زمین که لازم باشد بازی کند و توانایی بازی در تمامی پست‌ها را دارد.»

مصدومیت کاردوسو

سیمئونه درباره مصدومیت کاردوسو نیز گفت: «مصدومیت کاردوسو ما را مجبور کرد تا برنامه تعویض‌ها را تغییر دهیم. انتظار زیادی از او داشتیم، اما آسیب‌دیدگی‌اش مانع از ادامه بازی‌اش شد.»

انتهای پیام/