خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با پیروزی قاطع بر آلمان

قهرمانی زنان اسپانیا در لیگ ملت‌های اروپا

قهرمانی زنان اسپانیا در لیگ ملت‌های اروپا
کد خبر : 1722265
لینک کوتاه کپی شد.

اسپانیا با نمایش درخشان کلودیا پینا و ویکی لوپز، موفق شد در فینال لیگ ملت‌های زنان، آلمان را با نتیجه ۳-۰ شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش ایلنا، این دیدار پس از تساوی بدون گل در بازی رفت برگزار شد و اسپانیا در نیمه دوم کنترل بازی را به دست گرفت. اگرچه در نیمه نخست چندین موقعیت گلزنی را از دست داده بود، اما در نیمه دوم عملکرد بهتری از خود نشان داد.

کلودیا پینا در دقیقه ۶۱ با یک «یک‌و‌دو» زیبا با ماریونا کالدنتی، هافبک آرسنال، قفل بازی را باز کرد و گل اول را به ثمر رساند. او با دقت توپ را به گوشه پایینی دروازه فرستاد.

ویکی لوپز تنها هفت دقیقه بعد، با شوتی کات‌دار به کنج بالایی دروازه، اختلاف را دو برابر کرد. پینا در دقیقه ۷۴ با یک ضربه تماشایی گل سوم را به نام خود ثبت کرد و پیروزی تیمش را قطعی کرد. 

آلمان در نیمه نخست با وجود ۱۹ شوت در بازی رفت، نتوانسته بود به گل برسد، اما در این دیدار در مادرید، اسپانیا با برتری کامل و با خلق موقعیت‌های متعدد، نیمه اول را به پایان رساند. 

استر گونسالز یک موقعیت تک‌به‌تک را پس از پاس پینا از دست داد و کالدنتی نیز از فاصله هشت متری به طرز ناباورانه‌ای توپ را به بیرون زد. 

تیم زنان اسپانیا تحت هدایت سونیا برمودس پس از آغاز نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه داد و شایسته این قهرمانی بود. اسپانیا اکنون موفق به کسب سه قهرمانی از چهار فینال بین‌المللی بزرگ اخیر خود شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی