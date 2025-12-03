به گزارش ایلنا، این دیدار پس از تساوی بدون گل در بازی رفت برگزار شد و اسپانیا در نیمه دوم کنترل بازی را به دست گرفت. اگرچه در نیمه نخست چندین موقعیت گلزنی را از دست داده بود، اما در نیمه دوم عملکرد بهتری از خود نشان داد.

کلودیا پینا در دقیقه ۶۱ با یک «یک‌و‌دو» زیبا با ماریونا کالدنتی، هافبک آرسنال، قفل بازی را باز کرد و گل اول را به ثمر رساند. او با دقت توپ را به گوشه پایینی دروازه فرستاد.

ویکی لوپز تنها هفت دقیقه بعد، با شوتی کات‌دار به کنج بالایی دروازه، اختلاف را دو برابر کرد. پینا در دقیقه ۷۴ با یک ضربه تماشایی گل سوم را به نام خود ثبت کرد و پیروزی تیمش را قطعی کرد.

آلمان در نیمه نخست با وجود ۱۹ شوت در بازی رفت، نتوانسته بود به گل برسد، اما در این دیدار در مادرید، اسپانیا با برتری کامل و با خلق موقعیت‌های متعدد، نیمه اول را به پایان رساند.

استر گونسالز یک موقعیت تک‌به‌تک را پس از پاس پینا از دست داد و کالدنتی نیز از فاصله هشت متری به طرز ناباورانه‌ای توپ را به بیرون زد.

تیم زنان اسپانیا تحت هدایت سونیا برمودس پس از آغاز نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه داد و شایسته این قهرمانی بود. اسپانیا اکنون موفق به کسب سه قهرمانی از چهار فینال بین‌المللی بزرگ اخیر خود شده است.

انتهای پیام/